Proprietà dell'Aloe: quali sono?

Va precisato, comunque, che non tutte le proprietà attribuite all'aloe sono confermate; alcune, infatti, sono in fase di studio mentre altre restano tuttora non supportate da evidenze scientifiche.

Dell'aloe - e in particolare dell'Aloe vera - si utilizzano principalmente il succo e il gel ottenuti dalle foglie carnose. La pianta gode di una certa popolarità fin dal passato più remoto per le moltissime proprietà che le venivano e che ancora oggi le vengono ascritte.

Indubbiamente, la specie più nota è Aloe vera (sinonimo Aloe barbadensis Miller) largamente utilizzata per produrre integratori alimentari e prodotti per uso esterno ( cosmetici ) di vario tipo.

Gli studi sopra riportati devono essere confermati da adeguati studi clinici; inoltre, è opportuno ribadire che i risultati incoraggianti di questi studi non stanno ad indicare che la pianta di aloe esercita un'azione antitumorale, ma che uno dei suoi costituenti chimici potrebbe rappresentare una futura opzione terapeutica in pazienti affetti da alcuni tipi di cancro . Gli studi consultati, infatti, sono stati condotti sull'aloe-emodina e non sulla pianta di aloe o suoi derivati (succo o gel).

Secondo una revisione sistematica piuttosto recente (2017), inoltre, se le ricerche venissero confermate da studi clinici, l'aloe-emodina potrebbe in futuro diventare un'opzione terapeutica per alcuni pazienti con patologie neoplastiche maligne.

Su questa molecola, infatti, sono stati condotti anche studi per indagarne le potenziali proprietà antitumorali. Dalle ricerche finora effettuate pare proprio che essa sia in grado di esercitare un'attività antitumorale contro diverse cellule maligne appartenenti a diversi tipi di patologie neoplastiche, quali ad esempio cancro al seno , cancro dell'endometrio , cancro dei polmoni .

Secondo alcuni, l'aloe sarebbe dotata di proprietà antitumorali ; tuttavia, una simile affermazione è piuttosto fuorviante. Difatti, a mostrare una potenziale attività antineoplastica non è tanto la pianta in sé o sue porzioni, quanto alcuni dei suoi costituenti chimici, opportunamente isolati e purificati e testati in laboratorio in determinate condizioni controllate. Più nel dettaglio, stiamo parlando di alcuni derivati antrachinonici e, nello specifico, dell'aloe-emodina.

Studi condotti sull'aloe-emodina hanno evidenziato che essa può inibire in maniera dose dipendente la crescita di Helicobacter pylori e pare che tale molecola sia anche in grado di svolgere un'azione antibatterica nei confronti dello stafilococco meticillino-resistente ( MRSA ). Oltre a ciò, l'aloe-emodina può esercitare un'azione antivirale nei confronti di Herpes simplex virus di tipo 1 e 2, varicella - zoster virus e virus dell'influenza .

All'aloe vera gel vengono attribuite anche proprietà cicatrizzanti e riepitelizzanti che sembrano essere confermate e ormai assodate. Si ritiene che le proprietà cicatrizzanti siano correlate all'azione antinfiammatoria di cui sopra e le proprietà riepitelizzanti così come la capacità di favorire una più rapida guarigione delle ferite sembrano essere confermate da diversi studi. Nonostante ciò, fra le diverse ricerche condotte in merito non mancano i risultati discordanti: usando prodotti a base di gel di aloe differenti per trattare diversi tipi di lesioni cutanee gli esiti possono variare e risultare positivi o negativi, a seconda dei casi.

Usi e Conclusioni

L'aloe vera e i suoi estratti rientrano nella composizione di diversi integratori alimentari; mentre il gel di aloe viene impiegato esternamente per il trattamento di irritazioni, scottature, piccole lesioni, escoriazioni, arrossamenti e per trarre sollievo da punture di insetti (alcuni, addirittura, lo usano per contrastare il bruciore indotto dal contatto con i tentacoli urticanti delle meduse).

Ad ogni modo, ricordiamo che l'aloe vera e i suoi estratti non sono farmaci e che, prima di utilizzarli per fini terapeutici, è sempre opportuno consultare il proprio medico, a maggior ragione se si soffre di disturbi o malattie, se si è in gravidanza e si sta allattando al seno (soprattutto per quel che concerne l'uso di prodotti da assumersi per via orale) e/o se si stanno seguendo terapie farmacologiche di qualsiasi tipo.

Aggiornamento: Nuovo Regolamento Europeo del 18 Marzo 2021 In data 8 aprile 2021 è entrato in vigore il divieto di commercializzare alimenti e integratori alimentari contenenti idrossiantraceni e loro derivati, una famiglia di molecole contenuta in diverse piante, come aloe, cassia, rabarbaro e senna. Più nel dettaglio, il nuovo Regolamento Europeo del 18 marzo 2021 - entrato in vigore, per l'appunto, l'8 aprile 2021 - modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specie botaniche contenenti derivati dell'idrossiantracene. Il testo completo è consultabile cliccando qui. Tuttavia, possiamo riassumere i punti principali nel seguente modo: Vengono aggiunte alla lista delle sostanze il cui impiego negli alimenti è vietato (allegato III parte A del suddetto regolamento): Aloe-emodina e tutte le preparazioni in cui è presente tale sostanza; Emodina e tutte le preparazioni in cui è presente tale sostanza; Preparazioni a base di foglie di specie di Aloe contenenti derivati dell'idrossiantracene; Dantrone e tutte le preparazioni in cui è presente tale sostanza.

Vengono aggiunte alla lista delle sostanze il cui impiego negli alimenti è sottoposto alla sorveglianza della Comunità (allegato III parte C): Preparazioni a base della radice o del rizoma di Rheum palmatum L., Rheum officinale Baillon e loro ibridi contenenti derivati dell'idrossiantracene; Preparazioni a base di foglie o frutti di Cassia senna L. contenenti derivati dell'idrossiantracene; Preparazioni a base di corteccia di Rhamnus frangula L. o Rhamnus purshiana DC. contenenti derivati dell'idrossiantracene.



