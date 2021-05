Aloe succo: effetti collaterali

Pur vantando proprietà straordinarie, l' aloe , come tutte le piante, non è immune da possibili effetti collaterali.

Si sono verificati rari casi di dermatite ed allergia in soggetti predisposti ed in persone allergiche alle Liliaceae.

Controindicazioni d'uso

L'aloe succo è controindicato in molteplici situazioni, come gravidanza e allattamento, durante il ciclo mestruale, nei bambini e in presenza di: varici, emorroidi, problemi renali, patologia infiammatoria a carico dell'intestino, appendicite e morbo di Crohn.

Tuttavia, è doveroso precisare che, ad oggi (Aprile 2021), con l'entrata in vigore del nuovo regolamento europeo, l'utilizzo di prodotti a base di aloe, o ottenuti dall'aloe, contenenti derivati dell'idrossiantracene responsabili dell'effetto purgante (come l'aloe succo per l'appunto) sono vietati a causa dei rischi per la salute che possono indurre.