Infine, si ricorda che, in alcuni casi, l'uso dell'allopurinolo è controindicato anche in pazienti con grave compromissione renale.

Nota Bene

Benché l'allopurinolo possa essere somministrato in bambini e adolescenti di età compresa fra i 6 e i 18 anni, alcune specialità medicinali a base di questo principio attivo NON possono essere somministrate in questa categoria di pazienti a causa della presenza di eccipienti la cui assunzione è controindicata in questa fascia d'età. Pertanto, in caso di dubbi, si consiglia di consultare il proprio medico e di leggere con attenzione il foglietto illustrativo della specialità medicinale a base di allopurinolo da esso prescritta.