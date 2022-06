Allopurinolo: a cosa serve, effetti collaterali, controindicazioni

Generalità Che cos'è l'Allopurinolo e caratteristiche principali L'allopurinolo è un principio attivo utilizzato per contrastare la formazione di acido urico. Shutterstock Allopurinolo - Struttura Chimica Più nel dettaglio, l'allopurinolo appartiene al gruppo dei farmaci antigottosi giacché trova impiego nel trattamento della gotta, ma anche nel trattamento di tutti quei disturbi provocati dalla presenza nell'organismo di livelli eccessivi di acido urico. Affinché possa espletare la sua azione terapeutica, l'allopurinolo deve essere assunto per via orale. Difatti, esso è reperibile in forma di compresse all'interno delle quali il principio attivo può essere contenuto in diverse concentrazioni (solitamente, 100 mg, 150 mg e 300 mg). I medicinali a base di allopurinolo possono essere dispensati solo dietro presentazione di ricetta medica ripetibile. Tuttavia, essendo classificati come farmaci di fascia A, il loro costo può essere rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale, interamente o parzialmente, a seconda dei casi. Difatti, per alcuni medicinali potrebbe essere necessario il pagamento di un ticket da parte del paziente. Esempi di medicinali contenenti Allopurinolo Allopurinolo DOC Generici®

Allopurinolo Molteni®

Allopurinolo Mylan®

Allopurinolo Sandoz®

Allopurinolo Teva Italia®

Allurit®

Zyloric®

A Cosa Serve Indicazioni terapeutiche dell'Allopurinolo: per cosa si usa? L'assunzione dell'allopurinolo è indicata nei seguenti casi: Trattamento della gotta;

Trattamento dell'iperuricemia causata da diversi disturbi e malattie, fra cui ricordiamo: Patologie croniche che interessano i reni (nefropatia cronica); Terapie prolungate con farmaci diuretici; Policitemia; Alcuni tipi di tumori.

Trattamento di calcoli o altre malattie renali provocate da acido urico;

Prevenzione dell'accumulo di cristalli di acido urico nei tessuti e prevenzione della formazione di lesioni delle ossa;

Prevenzione della formazione di calcoli di ossalato di calcio quando i livelli di acido urico sono elevati. Inoltre, l'allopurinolo può essere utilizzato in adulti e bambini affetti da sindrome di Lesch-Nyhan o affetti da deficit di adenina-fosforibosil-transferasi (si tratta di particolari disturbi ereditari da deficit enzimatico). Lo sapevi che… Un paziente è considerato iperuricemico quando - dopo 5 giorni di dieta ipopurinica senza assunzione di farmaci che influiscono sull'uricemia - i valori di acido urico sono superiori a 7 mg/dl per pazienti di sesso maschile e superiori a 6,5 mg/dl per pazienti di sesso femminile. Oltre i 9 mg/dl il rischio di sviluppare gotta è decisamente elevato e concreto.

Avvertenze e Precauzioni Cosa bisogna sapere prima di assumere l'Allopurinolo Prima di assumere medicinali contenenti allopurinolo, è necessario informare il medico se ci si trova in una o più delle seguenti situazioni: Si è affetti da patologie epatiche e/o renali;

Si soffre di patologie cardiovascolari;

È in corso un attacco acuto di gotta;

Si è affetti da diabete;

Si è affetti da patologie della tiroide;

Si è affetti da emocromatosi (patologia ereditaria caratterizzata da un eccessivo accumulo di ferro nell'organismo). In qualsiasi caso, è sempre bene informare il medico qualora si soffra, o si sia sofferto da poco, di qualsivoglia disturbo o malattia. Infine, si segnala che l'allopurinolo potrebbe causare effetti collaterali in grado di alterare la capacità di guidare veicoli e di utilizzare macchinari pertanto, si consiglia di prestare massima cautela. Nota Bene Per tutta la durata del trattamento con allopurinolo è necessario mantenersi idratati e bere molti liquidi (non alcolici).

Come Agisce Come funziona l'Allopurinolo e con quale meccanismo d'azione agisce? L'allopurinolo espleta la sua azione ipouricemizzante andando ad agire su un particolare enzima: la xantina ossidasi. Tale enzima appartiene al gruppo delle ossidoreduttasi e catalizza la trasformazione dell'ipoxantina in xantina e della xantina in urati ed acido urico. L'allopurinolo è capace di inibire la xantina ossidasi, pertanto, ostacolando la sintesi di acido urico e riducendone, di conseguenza, i livelli all'interno dell'organismo. In alcuni pazienti, inoltre, l'allopurinolo è in grado di deprimere la biosintesi ex novo delle purine attraverso l'inibizione a feedback dell'ipoxantina guanina fosforibosil trasferasi.

Dosaggio e Modo d'uso Come, quanto e quando assumere l'Allopurinolo L'allopurinolo è disponibile in compresse adatte alla somministrazione orale all'interno delle quali il principio attivo può trovarsi in differenti dosaggi. Le compresse devono essere necessariamente deglutite intere con l'ausilio di un po' d'acqua, preferibilmente dopo i pasti o secondo le indicazioni del medico. Nota Bene Durante la terapia con allopurinolo - soprattutto se effettuata per contrastare gotta e calcoli renali da acido urico - è necessario assumere un'adeguata quantità di liquidi che consenta la produzione di almeno due litri di urina al giorno. La dose di allopurinolo da assumere deve essere stabilita dal medico per ciascun paziente; ad ogni modo, di seguito sono riportate le posologie abitualmente impiegate in terapia. Adulti e adolescenti di età compresa fra i 15 e i 18 anni La dose iniziale di allopurinolo abitualmente somministrata in adulti e adolescenti di 15-18 anni di età è di 100 mg al giorno. Dopodiché, la quantità di farmaco da assumere può essere gradualmente aumentata fino al raggiungimento della dose di mantenimento ideale. Tale dose può variare in funzione delle condizioni del paziente: Condizioni lievi: la dose abituale è di 100-200 mg di allopurinolo al dì.

Condizioni moderatamente severe: il dosaggio di allopurinolo solitamente impiegato è di 300-600 mg al giorno, da assumersi in dosi frazionate.

Condizioni gravi: la dose abitualmente impiegata è di 700-900 mg di allopurinolo al dì, da assumere in dosi frazionate nell'arco della giornata. Bambini e adolescenti di età compresa fra i 6 e i 15 anni Nei bambini e negli adolescenti con età di 6-15 anni e peso corporeo di almeno 15 kg, posologia abituale è di 10-20 mg/kg di peso corporeo al giorno, da somministrarsi in dosi frazionate nell'arco della giornata. Per questa categoria di pazienti, la dose giornaliera massima somministrabile è di 400 mg di principio attivo. Bambini di età inferiore ai 6 anni Nei bambini aventi età inferiore ai sei anni l'allopurinolo non deve essere somministrato. Pazienti anziani e pazienti affetti da patologie renali Nei pazienti anziani (più di 65 anni di età) e nei pazienti affetti da problemi renali, il medico può decidere di ridurre la quantità di allopurinolo somministrato e/o di ridurre la frequenza di somministrazione. Lo sapevi che… All'inizio del trattamento con allopurinolo, il medico potrebbe decidere di prescrivere l'uso concomitante di farmaci antinfiammatori o di colchicina allo scopo di prevenire attacchi di artrite gottosa. Per quanto tempo assumere l'Allopurinolo? Sarà il medico a stabilire per quanto tempo il paziente deve assumere l'allopurinolo. Pertanto, è necessario attenersi alle indicazioni fornite dal questa figura sanitaria. Il trattamento non deve essere sospeso senza aver prima consultato il medico curante.

Gravidanza e Allattamento L'Allopurinolo può essere usato in gravidanza e durante l'allattamento al seno? L'impiego dell'allopurinolo nelle donne in gravidanza è generalmente controindicato, poiché non vi sono dati sufficienti a stabilirne la sicurezza d'uso in questa categoria di pazienti. L'uso dell'allopurinolo durante l'allattamento al seno, invece, dovrebbe essere effettuato solo nei casi di effettiva necessità e solo sotto lo stretto controllo del medico, poiché il principio attivo viene escreto nel latte materno. Ad ogni modo, se necessario, il medico potrebbe consigliare l'interruzione dell'allattamento al seno per consentire l'inizio della terapia.