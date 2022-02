Allodinia: Cos'è, Possibili Cause, Rimedi

L'allodinia, come abbiamo detto, consiste nella percezione di una sensazione dolorosa in seguito a uno stimolo innocuo che, di norma, non dovrebbe provocare alcuna reazione. L'iperalgesia, invece, consiste nella percezione eccessiva del dolore in seguito a uno stimolo doloroso; pertanto, in caso di iperalgesia si parla di un' ipersensibilità agli stimoli dolorosi .

Quando si parla di allodinia, è fondamentale che questa non venga confusa con l' iperalgesia . Queste due condizioni, infatti, benché talvolta possano presentarsi in concomitanza nello stesso paziente, sono ben diverse l'una dall'altra.

In campo medico, quando si parla di allodinia, si vuole indicare un dolore provocato da uno stimolo che, in condizioni normali, sarebbe innocuo e incapace di provocare alcun tipo di sensazione dolorosa.

Ad ogni modo, solitamente, l'allodinia non costituisce una patologia in sé, ma rientra nel quadro sintomatologico di una malattia o di altre condizioni patologiche di base.

Il meccanismo che sta alla base dell'insorgenza dell'allodinia non è ancora stato identificato con esattezza ed è tuttora oggetto di studi e dibattiti, anche se il fatto che vi sia un coinvolgimento sia dei nocicettori, sia dei meccanocettori presenti in tutto l'organismo, è ormai una certezza.

In qualsiasi caso, in presenza di allodinia - associata o meno ad altri sintomi - è sempre opportuno rivolgersi al medico al fine di ottenere uan corretta diagnosi e di istituire un corretto trattamento.

Poiché, come abbiamo detto, l'allodinia costituisce essa stessa un sintomo di altre condizioni o patologie, non è propriamente corretto parlare di sintomi che la caratterizzano. Sarebbe meglio, infatti, parlare di eventuali sintomi associati all'allodinia e che possono manifestarsi insieme ad essa.

Possibili Rimedi e Trattamenti

In verità, non esiste una vera e propria cura mirata a contrastare l'allodinia in quanto tale. Generalmente - dal momento che l'allodinia costituisce uno dei sintomi di malattie o condizioni patologiche di base - si procede con il trattamento di queste ultime, nella speranza che anche questo sintomo si risolva o che, perlomeno, venga controllato.

Ad ogni modo, si è potuto notare che l'allodinia è un sintomo che può essere alleviato dalla somministrazione di farmaci, quali:

Inoltre, pare che anche il naprossene (un comune farmaco antinfiammatorio non steroideo, o FANS che dir si voglia), possa costituire un potenziale e valido aiuto nel trattamento sintomatico dell'allodinia, in particolare, nei confronti delle forme di allodinia meccanica e termica.

Chiaramente, sarà il medico a stabilire, caso per caso, se è opportuno somministrare i suddetti farmaci sintomatici e in quale maniera nell'ambito della terapia complessiva volta alla risoluzione o al controllo della causa sottostante. In nessun caso si deve ricorrere all'auto-prescrizione di qualsivoglia farmaco.