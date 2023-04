Corretta Alimentazione: Come Dovrebbe Essere, Cosa Mangiare e Cosa Evitare

Per correttezza anticipiamo fin da subito che gli argomenti trattati non saranno solo frutto della ricerca bibliografica - non si tratterà, dunque, il "solito" articolo sulla Dieta Mediterranea - ma includeranno anche riflessioni personali dell'autore basate sull'esperienza ambulatoriale.

Non tutti, d'altro canto, riescono a capire come dovrebbe essere un regime alimentare "adeguato". Mangiar sano , infatti, richiede alcune conoscenze nozionistiche tutt'altro che scontate.

Una dieta bilanciata dovrebbe esserlo "di per sé" e, non di meno, dovrebbe poter essere seguita a tempo indeterminato "senza alcun problema" di natura: nutrizionale, ecologica, economica, sociale, etica e rispettosa dei gusti personali.

Questo non significa che anche tali diete non possano essere rese equilibrate cona una gestione minuziosa - meglio se da parte di un professionista - e/o grazie all' integrazione / supplementazione nutrizionale ; ma semplicemente che non costituiscono la scelta più ragionevole .

Il più delle volte, oltretutto, una verità non esclude l'altra, a patto che non si commetta l'errore di equivocare la conoscenza con la convinzione .

Ci scusiamo anticipatamente se i contenuti di questo paragrafo non dovessero ricalcare l'ideologia di alcuni lettori; non è nostra intenzione smentire o screditare le correnti di pensiero altrui, ma intendiamo semplicemente esporre alcuni princìpi importanti sulla corretta alimentazione.

Quali e Quanti Nutrienti in una Corretta Alimentazione?

L'organismo necessita di tutti i nutrienti, non solo di quelli "essenziali" .

Essenzialità significa che l'organismo non è in grado di produrli autonomamente; non certo che si possa fare a meno degli altri.

Impossibile riassumere in poche righe come avere la "garanzia" di introdurre vitamine e minerali nelle giuste quantità, soprattutto considerando che l'età, il sesso e altre variabili (fertilità della donna, livello e tipo di attività fisica, declino geriatrico ecc.) influiscono pesantemente su questi parametri.

In tal senso, il consiglio più utile rimane quello di variare l'alimentazione - si veda il prossimo paragrafo.

Se invece parliamo di macronutrienti energetici, ovvero carboidrati, proteine e grassi, il discorso cambia leggermente. Possono infatti essere usati come "indicatore" di bilancio nutrizionale complessivo - ma non per tutto, ovviamente.

Carboidrati in una corretta alimentazione

I carboidrati alimentari servono principalmente a fornire glucosio, il nutriente energetico "per definizione".

Poiché il sistema nervoso centrale e i globuli rossi "funzionano" prevalentemente a glucosio e ne richiedono almeno 120 grammi al giorno (g/die), con un livello di attività fisica da sedentario (non allettato), la quota di carboidrati dietetici dovrebbe aggirarsi intorno ai 180 g / die (pressappoco 2,6 g/kg di peso corporeo fisiologico, ma negli sportivi può arrivare anche a 3,0-3,2 g / kg).

La carenza cronica di carboidrati può indurre l'aumento di chetogenesi (produzione di corpi chetogeni) e/o l'insorgenza di sintomi tipici dell'ipoglicemia (freddo, spossatezza, capogiri, astenia ecc.). La chetogenesi, nel soggetto sano, è compensata dall'escrezione renale; non è (teoricamente) nociva.

L'eccesso cronico di carboidrati si associa spesso a surplus calorico. Ciò determina un bilancio calorico positivo e la tendenza ad ingrassare, soprattutto se l'esubero alimentare prevede anche troppi grassi. Inoltre, l'eccesso cronico di carboidrati e di calorie tende a ridurre la sensibilità insulinica predisponendo all'insulino-resistenza e al diabete.

Attenzione! L'obesità, inoltre, getta le basi per numerosi dismetabolismi, per l'aumento del rischio cardio-vascolare, per certi tumori ecc.

Proteine in una corretta alimentazione

Le proteine alimentari hanno soprattutto la funzione di fornire amminoacidi proteinogenici, sia essenziali che non. Una parte di questi diverrà parte delle proteine corporee, mentre un'altra parte contribuirà alla produzione energetica (neoglucogenesi e chetogenesi).

In linea di massima, un adulto sedentario può "prevenire" la carenza proteica assumendo circa 1,0 g / kg di peso fisiologico di proteine - chi dice poco meno, chi dice poco più - senza bisogno di controllarne la fonte nutrizionale - a patto che sia varia.

Nelle persone sane, tuttavia, sono frequenti apporti che si aggirano attorno al 20 % delle chilocalorie totali. Per capirsi, un uomo di 75 kg che si allena in sala pesi 3 giorni a settimana, con un fabbisogno calorico di circa 2300, potrebbe consumare "tranquillamente" 115 g / die di proteine (1,5 g kg) - non è un consiglio, ma un valore statistico medio riscontrato a livello ambulatoriale .

Gli sportivi ne richiedono ovviamente di più, soprattutto chi pratica attività di forza (da 1,6 g / kg fino ad oltre 2,0 g / kg, a seconda della fonte bibliografica consultata); per maggiori informazioni, consultate l'articolo dedicato.

Il fabbisogno aumenta anche nei soggetti in accrescimento, un po' anche nelle gravide e nelle nutrici, in caso di dieta ipocalorica dimagrante - per compensare il catabolismo - e di terza età - per malassorbimento e resistenza anabolica.

La carenza proteica o livelli sub-ottimali può compromettere la sintesi proteica endogena. Il risultato, il più delle volte, è una riduzione delle masse muscolari ma non solo. Rimangono compromessi anche tutti gli altri tessuti, dalla pelle alle ossa .

L'eccesso proteico, nella persona sana, (in teoria) non arreca danni di alcun genere, ma è comunque poco intelligente. Gli amminoacidi in eccesso vengono impiegati per neoglucogenesi e chetogenesi; tanto vale mangiare carboidrati.

Ciò detto, alcune persone sane ma con funzionalità renale "non troppo brillante" possono "rispondere malamente" all'eccesso proteico , vedendo aumentare i parametri renali come, ad esempio, la creatinina. Non si tratta, il più delle volte, di danni funzionali, ma si tratta di "spie" da non ignorare.

Grassi in una corretta alimentazione

I grassi alimentari forniscono acidi grassi con funzione energetica, lipidi essenziali o comunque molto utili, e permettono di assorbire le vitamine liposolubili (vit: A, D, E, K).

Una dieta equilibrata può contemplare una percentuale di grassi abbastanza variabile; diciamo che il range ottimale è tra il 25-30% delle kcal / tot (ma non tutti concordano). Alcuni riescono a "stare bene" anche con il 15%, mentre altri si trovano a proprio agio rimanendo intorno al 35%.

Anche nelle diete più spinte, low-fat, è bene non scendere sotto lo 0,5 g/kg di peso fisiologico. Per contro, il 40% potrebbe essere davvero troppo - a meno che non si tratti di una dieta chetogenica.

La carenza cronica di grassi è associata ad insufficiente apporto di acidi grassi polinsaturi essenziali (AGE) omega 3 e omega 6, polinsaturi semi-essenziali omega 3 EPA e DHA, malassorbimento delle vitamine liposolubili, stitichezza ecc.

L'eccesso cronico di grassi, soprattutto quando associato ad eccesso di carboidrati, promuove il bilancio calorico positivo e il conseguente aumento adiposo. A prescindere se i grassi introdotti sono "buoni o cattivi", ciò può ridurre la sensibilità insulinica e provocare altre patologie metaboliche.

L'esubero di grassi saturi o idrogenati ("cattivi"), soprattutto in conformazione trans, e in particolare quando abbinato ad elevati livelli di colesterolo, può alterare la colesterolemia e predisporre all'aterosclerosi.