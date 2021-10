A Cosa Serve Indicazioni Terapeutiche dell'Alginato di Sodio: per cosa si usa? L'uso del sodio alginato, in associazione al sodio bicarbonato, al calcio carbonato o al potassio bicarbonato, è indicato nel trattamento dei sintomi del reflusso gastroesofageo e dell'ulcera peptica.

Avvertenze e Precauzioni Cosa bisogna sapere prima di assumere l'Alginato di Sodio Prima di iniziare ad utilizzare i farmaci a base di alginato di sodio, benché molti siano liberamente acquistabili senza ricetta medica, è opportuno chiedere consiglio al proprio medico, informandolo della presenza di qualsivoglia disturbo o patologia, come disturbi o malattie che interessano reni e cuore e alterazioni degli elettroliti nel sangue. Inoltre, poiché nei farmaci contenenti alginato di sodio sono contenuti sali di sodio, calcio e potassio, prima di assumerli è necessario richiedere il consiglio del modico qualora si debba seguire una dieta povera di uno o più di questi minerali.

Interazioni Interazioni Farmacologiche fra l'Alginato di Sodio e Altri Farmaci I farmaci a base di alginato di sodio possono interferire con l'assorbimento di altri farmaci assunti per via orale. Per tale ragione, è opportuno far trascorrere almeno 2 ore fra l'assunzione di un medicinale a base di alginato di sodio e altri farmaci. Ad ogni modo, prima di iniziare ad assumere medicinali con alginato di sodio, il medico deve essere informato se si stanno assumendo, sono stati recentemente assunti o si potrebbero assumere farmaci o prodotti di qualsiasi tipo, inclusi i farmaci senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici, i prodotti omeopatici, ecc.

Come Agisce Meccanismo d'Azione dell'Alginato di Sodio L'alginato di sodio, dal punto di vista chimico, è il sale sodico dell'acido alginico. Dopo aver assunto i farmaci che lo contengono, il principio attivo entra in contatto con gli acidi gastrici, reagendo con essi e formando un gel avente un pH quasi neutro. Tale gel forma una barriera che, galleggiando sul contenuto dello stomaco, impedisce il reflusso gastroesofageo, conferendo sollievo dalla sintomatologia. In presenza di reflusso particolarmente severo, inoltre, la barriera di gel così formatasi può essere spinta in esofago al posto del contenuto gastrico, dove potrà esercitare un'azione emolliente.

Dosaggio e Modo d'uso Quando e Quanto Alginato di Sodio assumere In funzione del medicinale utilizzato e della forma farmaceutica impiegata la quantità di farmaco a base di alginato di sodio da assumere potrebbe variare. Pertanto, si raccomanda di seguire le indicazioni riportate sul foglietto illustrativo del medicinale stesso e le indicazioni del medico , sia per quel che riguarda il dosaggio, sia per quel che riguarda la durata del trattamento. Quest'ultimo, infatti, non dovrebbe essere protratto per periodi eccessivamente lunghi. Se dopo qualche giorno di utilizzo non si notano miglioramenti, è opportuno rivolgersi al medico.

Gravidanza e Allattamento L'Alginato di Sodio può essere usato durante la Gestazione e l'Allattamento al Seno? In linea generale, i farmaci a base di alginato di sodio possono essere utilizzati durate la gravidanza e durante l'allattamento al seno, ma solo previo consulto con il proprio medico o ginecologo. Le donne in gravidanza e le madri che allattano al seno, infatti, devono chiedere il consiglio delle suddette figure sanitarie prima di assumere qualsivoglia tipo di medicinale, anche se liberamente acquistabile senza ricetta medica.