Albinismo: cos'è? Cause, sintomi e trattamento

Albinismo: cos’è

Cos’è l’albinismo?

L'albinismo è una condizione genetica caratterizzata da una riduzione o una mancanza di melanina, il pigmento che conferisce il colore alla pelle, ai capelli e agli occhi. Più in particolare, l'ipopigmentazione è da attribuire ad un difetto della sintesi di melanina, trasmesso come carattere ereditario. Il pigmento, quindi, risulta assente o notevolmente ridotto, nonostante i melanociti siano presenti in numero normale.

Le mutazioni a carico dei geni che producono e distribuiscono la melanina sono molte: per questo, esistono diverse forme genetiche di albinismo, le quali si presentano con vari fenotipi.

Cosa significa «albinismo»

L'albinismo rappresenta un gruppo di anomalie genetiche inerenti la sintesi della melanina; il termine "albinismo" deriva dal latino "albus", che significa "bianco".

Quanto è comune?

L'albinismo si manifesta in tutto il Mondo, in tutti i gruppi etnici. Negli Stati Uniti, circa 1 persona su 20.000 nasce con albinismo. In alcune parti del Mondo, come l'Africa sub-sahariana, circa una persona su 3.000 vive con questa condizione.