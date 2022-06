Afte sulla Lingua: sintomi, cause, rimedi

Fortunatamente, nella stragrande maggioranza dei casi, le afte sulla lingua costituiscono un disturbo autolimitante che tende a risolversi spontaneamente in pochi giorni. Se così non fosse, il ricorso al medico risulterebbe fondamentale.

Tale disturbo si caratterizza per la comparsa di fastidiose e dolorose lesioni sulla superficie della lingua che possono creare numerosi disagi all'individuo che ne soffre. Difatti, a causa della comparsa delle afte sulla lingua, il paziente potrebbe riscontrare non poche difficoltà anche nell'eseguire attività semplici e fondamentali, come bere e mangiare.

Le afte sulla lingua non devono essere confuse con altre lesioni che si possono manifestare su quest'organo della cavità orale; come, ad esempio, le lesioni provocate da infezioni virali ( stomatite erpetica ). In questi casi, infatti, le lesioni sono altamente contagiose e coinvolgono l'intera cavità orale, gengive incluse.

Le afte sulla lingua di norma non sono contagiose e, pertanto, non si possono trasmettere da un individuo all'altro tramite contatto.

Le esatte cause che portano alla comparsa delle afte sulla lingua non sono ancora state chiarite del tutto, ma le ipotesi effettuate in merito sono tante. Con molta probabilità, la comparsa delle afte sulla lingua è legata ad un insieme di diversi fattori che possono concorrere l'uno con l'altro nel dare origine al disturbo. Più precisamente, si pensa che l'insorgenza delle afte sulla lingua possa essere correlata a:

Infine, ricordiamo che, in alcuni casi, la comparsa delle afte sulla lingua può portare all' infiammazione della lingua stessa (glossite).

Naturalmente, qualora le afte sulla lingua si manifestassero in gran numero e in modo così doloroso da impedire le suddette attività (deglutizione, nutrizione, ecc.), è necessario rivolgersi immediatamente al proprio medico.

Dopo un paio di giorni dalla percezione dei suddetti sintomi, solitamente, si sviluppano le afte vere e proprie che si manifestano come lesioni dalla forma rotondeggiante accompagnate da sensazioni di fastidio , dolore e/o bruciore . Questi ultimi sintomi tendono ad incentivarsi ulteriormente durante la masticazione, durante la deglutizione e quando le afte, rompendosi, si trasformano in ulcere.

Generalmente, al medico è sufficiente un'analisi visiva delle afte sulla lingua per effettuare una corretta diagnosi. Solo in alcuni casi - specie se le afte sono accompagnate da sintomi "anomali" (ad esempio, febbre , malessere generale, linfonodi ingrossati , ecc.) - il medico potrebbe decidere di eseguire analisi più approfondite ( biopsia ), allo scopo di escludere o determinare la presenza di eventuali patologie di base non ancora individuate.

Cure e trattamenti per contrastare le Afte sulla Lingua

Dal momento che le cause esatte delle afte sulla lingua non sono ancora state individuate con esattezza, non vi sono cure e trattamenti specifici per combatterle.

Ad ogni modo, le afte sulla lingua sono generalmente autolimitanti e tendono a scomparire del tutto nel giro di pochi giorni senza bisogno di alcun tipo di trattamento. Più precisamente, le afte sulla lingua meno severe tendono a guarire completamente nell'arco di 7-10 giorni; mentre quelle più gravi possono richiedere tempi molto più lunghi (fino a sei settimane).

Benché non vi siano specifici trattamenti in grado di curare le afte sulla lingua, è possibile cercare di limitare le sensazioni sgradevoli da esse indotte ricorrendo a trattamenti sintomatici. Ad esempio, potrebbe risultare utile l'applicazione di prodotti (gel, spray, ecc.) dotati di azione emolliente, lenitiva e cicatrizzante il cui impiego è consentito anche all'interno del cavo orale. In tal senso, può essere d'aiuto applicare preparazioni a base di aloe vera gel. Poiché non si tratta di farmaci, l'acquisto di prodotti di questo tipo può essere effettuato liberamente in farmacia o parafarmacia. L'unica accortezza da seguire è quella di non bere o mangiare per almeno un'ora dopo l'applicazione.

Lo sapevi che… Nel trattamento delle afte, sembra essere particolarmente efficace anche l'impiego di acido ialuronico. Non a caso, in commercio esistono già diversi prodotti a base di questa sostanza indicati nel trattamento delle afte sulla lingua e della bocca in generale.

Nei casi in cui le afte sulla lingua dovessero causare dolore intenso e associarsi a processi infiammatori, è necessario richiedere l'intervento del medico. In simili frangenti, esso può prescrivere la somministrazione di farmaci ad azione antinfiammatoria e antidolorifica. Generalmente, è possibile ottenere un buon controllo del dolore attraverso l'assunzione orale di farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS); tuttavia, in casi particolarmente severi, il medico potrebbe prescrivere la somministrazione di antinfiammatori steroidei (cortisonici).