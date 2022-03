Afasia: Cos'è, Sintomi e Cause Disturbo del Linguaggio

Va specificato che l'afasia si manifesta in persone che avevano in precedenza già acquisito un uso normale del linguaggio e nessun disturbo sensoriale (uditivo o visivo), né motorio è responsabile di tali deficit.

Afasia è un termine utilizzato per indicare diversi quadri clinici caratterizzati da un deficit della capacità di usare il linguaggio per leggere, ascoltare, parlare e scrivere .

L'afasia interessa i processi centrali di elaborazione linguistica: nella persona afasica, si perde la capacità di tradurre i simboli verbali in pensiero e il pensiero in simboli verbali.

Nell' afasia espressiva o afasia di Broca, invece, gli individui comprendono il linguaggio e sanno cosa vogliono dire, ma non sono in grado di produrre parole isolate e frasi o scrivere correttamente. Questa forma di afasia associa più frequentemente ad un danno nell'area frontale dell'emisfero sinistro.

In base all'area cerebrale in cui è presente il danno, l'afasia viene suddivisa in recettiva (o afasia di Wernicke ) ed espressiva (o afasia di Broca); esistono anche afasie globali (forme più grave) e afasie progressive (prima manifestazione della demenza).

La lesione cerebrale è focale e coinvolge, in tutto o in parte, le cosiddette " aree del linguaggio " dell'emisfero sinistro ( area di Wernicke e area del Broca).

"Afasia" è un termine spesso riduttivo, utilizzato per identificare la malattie del linguaggio e tutti i disturbi associati: infatti, l'afasia non colpisce solamente la produzione delle parole, ma anche la strutturazione delle stesse, la comprensione del linguaggio e la ripetizione dei vocaboli. La malattia colpisce più aspetti della comunicazione, in funzione delle aree del cervello coinvolte dalle lesioni e della gravità del disturbo. Ancora, l'afasia può colpire solamente la capacità di ripetere una parola od una frase, di esprimere un concetto, di parlare o di scrivere.

Sintomi Afasia: Come Si Manifesta?

Una persona afasica non è in grado di decifrare il significato delle parole che ascolta non riesce a parlare, a esprimersi, pur non avendo alcuna alterazione dell'apparato della fonazione.

