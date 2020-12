Adventure therapy in mezzo alla Natura: cos'è e benefici

Le attività praticabili come Terapia dell'Avventura sono molteplici come i bagni nella foresta, le camminate nel bosco, il campeggio, escursioni in montagna, arrampicata su roccia: il fattore comune è quello di consentire ai partecipanti di prendere rischi calcolati ed esplorare i problemi personali in un ambiente sicuro a stretto contatto con la natura.

Numerose ricerche (come quella effettuata da Tender to Nave Italia Onlus sulla Terapia dell'Avventura ) hanno evidenziato come sia più sopportabile affrontare emozioni ostiche e difficili come ansia , solitudine, frustrazione, depressione , quando ci si trova aInoltre, trascorrere tempo in natura ha benefici terapeutici intrinseci: allontanarsi dallo stress quotidiano, immersi nella bellezza selvaggia, respirare aria pura e ascoltare rumori nuovi. Il contatto con la natura, non solo ha risvolti positivi sulla salute psicologica di chi la pratica, ma è una terapia particolarmente indicato per chi soffre di patologie croniche come il

Il nome può suggerire semplice divertimento, ma la terapia dell'Avventura ha in realtà molteplici benefici terapeutici per corpo e mente. Attraverso l'esperienza stessa in natura si affrontano e superano problemi emotivi, comportamentali e molte altre sfide. La, molto diffusa in paesi come gli Stati Uniti, è una forma di cura esperienziale che coinvolge vari tipi di attività all'aria aperta , con l'obbiettivo, per chi la pratica, di sviluppare abilità di vita e migliorare il proprio stato di salute psicofisico.

I benefici dell'Adventure Therapy sono molteplici e dimostrati. Camminare in un bosco o in una foresta genera una serie di effetti positivi su diversi parametri fisiologici, dei benefici sia sul piano fisico che sul piano psicologico che i soggetti, da soli ma soprattutto in gruppo, traggono dalla vicinanza diretta alla natura, comportando reazioni come:

Cos'è la Nature therapy?

Rimanere a contatto con la natura rappresenta un'esperienza di benessere in grado di coinvolgere tutti e cinque i sensi, apportando notevoli benefici per il corpo e per la mente. Solo l'immergersi in un contesto verde, un bosco o semplicemente il parco dietro casa, consente di apprezzare il profumo degli alberi, il rumore delle foglie, la luce del sole che ha comprovati effetti benefici, l'aria fresca e pulita. In Giappone, la Nature Therapy, pratica di trarre beneficio dalla natura in maniera immersiva si chiama shinrin-yoku. Shinrin in giapponese significa "foresta" e yoku significa "bagno". Quindi shinrin-yoku significa fare il bagno nell'atmosfera della foresta o ammirare la foresta attraverso i sensi: una seduta di nature therapy che contribuisce in modo concreto ad alleggerire la mente da stress e preoccupazioni, aiuta a rilassarsi e ridona l'energia e la vitalità. La giusta maniera di affrontare gli stimoli emozionali e le pressioni che spesso mettono a dura prova il personale stato di equilibrio e di benessere psicofisico.

Ecoterapia e Vitamina N (Natura)

Nonostante alcuni descrivano l'eco-terapia (conosciuta anche come Terapia dell'Avventura, Terapia Verde, Terapia della Natura) come l'applicazione dei principi dell'Ecopsicologia alla pratica psicoterapeutica, il termine fa in realtà riferimento, in generale, ai benefici che le persone ottengono sul piano fisico e psicologico dallo stare a diretto contatto con la sfera natura e dall'interazione con essa. Il principio di fondo è quello secondo il quale partecipare ad attività all'aria aperta e stare a contatto con la natura può essere un'esperienza rigenerante, sia per il corpo che per la mente. Il "verde", quindi, può essere concepito come un vero e proprio mezzo di cura. L'eco-terapia diventa una sana abitudine quotidiana. Ci sono molti modi attraverso i quali assumere la dose giornaliera di "Vitamina N (Natura)" per rilassare il corpo, liberare la mente e migliorare lo stato d'animo.