Adenovirus: Cos’è? Sintomi e Infezioni, Epatite nei Bambini

Gli adenovirus possono causare una vasta gamma di malattie come: faringiti, affezioni respiratorie, congiuntiviti, gastroenteriti, polmoniti e cistiti emorragiche (le patologie appena descritte sono riportate in ordine decrescente di frequenza). L'infezione può essere asintomatica.

Tipica affezione dei bambini al di sotto dei 3 anni, la faringite da adenovirus si manifesta con una marcata alterazione della temperatura basale, mentre i bambini più grandi, di età compresa tra i 7 e gli 8 anni, infettati dall'adenovirus sviluppano più frequentemente febbre faringo-congiuntivale. Spesse volte, le faringiti da adenovirus inducono la tumefazione infiammatoria delle tonsille, associata a disfagia ed odinofagia. Comuni a tutte le forme di faringite, sono i sintomi simil-influenzali, come brividi, congestione nasale, febbre, mal di gola, mal di testa, mialgia e tosse.

Le vie respiratorie sembrano costituire i target preferiti dagli adenovirus di tipo 4 e 7: i patogeni, infettando l'uomo, provocano sintomi caratteristici, come adenite cervicale, faringite, febbre e tosse.

Oltre a questi tipici prodromi, lo stato di salute può degenerare in:

Negli infanti, la malattia respiratoria acuta da adenovirus si può manifestare sotto forma di piccole epidemie, con faringite, congiuntivite (a carattere granuloso e follicolare) ed infiammazione dei linfonodi.

Le congiuntiviti mediate da adenovirus si osservano, in particolare, tra i frequentatori di piscine e cantieri navali, e spesso si associano a tonsilliti ed infezioni a carico delle vie respiratorie. La cheratocongiuntivite epidemica presenta un'incubazione di 8-10 gg: esordisce con sintomi respiratori lievi, linfadenopatia e congiuntivite follicolare. Successivamente, la malattia tende a degenerare in cheratite corneale sub-epiteliale persistente.

Sembra che una modesta percentuale di gastroenteriti (stimata attorno al 15%) sia causata proprio da adenovirus; questi agenti infettanti, specie i sierotipi 2, 3, 5, 40 e 41, sono piuttosto resistenti al pH acido, pertanto sono in grado di raggiungere facilmente l'intestino e moltiplicarsi, creando danno. Gli adenovirus vengono successivamente eliminati dall'ospite tramite le feci. Le gastroenteriti da adenovirus si concretizzano in diarrea, dolori addominali, vomito, nausea e mal di stomaco.

Nei pazienti immunocompromessi (malati di AIDS, pazienti che hanno subìto un trapianto d'organo solido o di midollo osseo), il danno creato dagli adenovirus può essere più importante; più spesso, a questa categoria di pazienti vengono diagnosticate:

Adenovirus: Epatite acuta nei Bambini

Ad aprile 2022, hanno destato allarme i sempre più numerosi casi di epatite acuta nei bambini, in particolare dai 3 ai 6-7 anni d'età e, in generale, sotto i 10 anni. I sintomi principali individuati sono dolori addominali, diarrea e vomito; la maggior parte dei casi osservati non presentava, invece, febbre.

Secondo l'ultimo comunicato dell'European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc), l'eziologia rimane ancora sconosciuta e «in nessuno dei casi considerati» ha scritto l'OMS «sono stati individuati i virus comuni che causano l'epatite virale» cioè i virus dell'epatite A, B, C, D ed E.

Questa nuova epatite (che il Ministero della Salute chiama «epatite acuta a eziologia sconosciuta in età pediatrica») è diversa per due motivi. Di solito, le epatiti acute sono piuttosto rare, complici il miglioramento delle condizioni igieniche e l'uso dei vaccini per l'epatite A e l'epatite B. Altro fattore sospetto è la gravità delle manifestazioni, con livelli elevati di enzimi epatici e coagulopatie, con casi così severi da richiedere trapianto in alcuni.

Finora, il principale sospettato è proprio l'adenovirus, nonostante non si spieghi la gravità del quadro clinico. A questo proposito, il ministero della Salute riporta che: «Le infezioni da adenovirus sono comuni e di solito provocano una malattia lieve, con sintomi simili al raffreddore, vomito e diarrea. La maggior parte delle persone infettate da un Adenovirus non presenta complicazioni. Gli adenovirus non causano comunemente l'epatite, che è una complicazione rara, nota di solito tra gli individui immunocompromessi.

Si potrebbe ipotizzare o la comparsa di una nuova variante in circolazione che causi una grave epatite nei bambini, o che una variante comunemente in circolazione stia colpendo soprattutto bambini più piccoli forse immunologicamente non protetti in relazione alla minore circolazione di Adenovirus durante la pandemia COVID-19».