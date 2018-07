Nel dettaglio, l'acqua di Sirmione - che deve il proprio nome al luogo in cui si trova la fonte da cui sgorga - è un'acqua sulfurea salsobromoiodica. Per via di questa sua peculiare composizione, è in grado di esercitare azioni benefiche per l'organismo e, in particolare, per la cute e le mucose, ma anche per le vie respiratorie, l'apparato osteoarticolare e il sistema vascolare.

Famosa in tutto il mondo per le sue caratteristiche, l'acqua di Sirmione è oggi commercializzata in farmacia e parafarmacia in forma di spray da utilizzare in presenza di congestione nasale accompagnata da secrezioni catarrali. Naturalmente, a Sirmione - luogo nativo dell'acqua in questione - è presente uno stabilimento che, sfruttandone le proprietà, fornisce ai suoi clienti numerose tipologie di cure termali.