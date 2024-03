Cos'è l'acqua di rose?

Per acqua di rose s'intende una soluzione acquosa ottenuta dalla distillazione in corrente di vapore dei petali di rosa, durante il processo estrattivo dell'essenza. In altri termini, l'acqua di rose potrebbe essere definita come un idrolato.

In genere, per la produzione di acqua di rose si utilizzano i petali di Rosa gallica, talvolta sostituiti da quelli di Rosa canina o Rosa damascena.

In cosmesi, l'acqua di rose viene largamente impiegata come rinfrescante, tonificante, lenitivo ed astringente. Nell'industria profumiera, l'acqua di rose viene utilizzata per la produzione di acque profumate. Spesso, l'acqua di rose viene arricchita con altri estratti acquosi, quale ad esempio quello di echinacea (Echinacea purpurea, Echinacea pallida od Echinacea angustifolia).

In altri casi ancora, l'acqua ottenuta dalla distillazione di Rosa gallica può essere arricchita con estratti provenienti da altre tipologie di rose (ad esempio, estratto di Rosa centifolia, estratto di Rosa canina, ecc.).

Pertanto, il termina acqua di rose può essere utilizzato sia per descrivere l'idrolato di rosa puro che per descrivere un prodotto a base acquosa contenente idrolato di rosa eventualmente arricchito con altri estratti o ingredienti di diverso tipo.