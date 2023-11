Acne: Rimedi Naturali

Il mondo fitoterapico offre una certa varietà di rimedi naturali derivati dalle piante, atti ad intervenire non solo sull'acne, ma anche sui fattori che la scatenano.

Come sappiamo, la manifestazione acneica è correlata alla quantità di sebo prodotta: la cute risulta grassa, le ghiandole pilo-sebacee infiammate ed i pori dilatati.

I rimedi naturali efficaci contro l'acne devono espletare proprietà antinfiammatorie, astringenti, antisettiche e disintossicanti, allo scopo di diminuire le impurità della pelle. Shutterstock

Cause e rimedi naturali Anche nel caso in cui si decida di ricorrere ai rimedi naturali per combattere l'acne, il trattamento non può prescindere dalle cause che hanno scatenato la manifestazione acneica.

Pertanto, valutando che le cause dell'acne sono molteplici e svariate, il rimedio dovrà essere mirato per quel determinato disturbo.

Per esempio, i disordini epato-intestinali possono riflettersi anche a livello cutaneo attraverso manifestazione acneica. A tal proposito, è dovere dello specialista indirizzare il paziente verso il trattamento naturale più efficace a riportare l'equilibrio a livello epatico ed intestinale: si dovranno prediligere le droghe coleretiche-colagoghe, disinfettanti e purificanti.

Ancora, l'acne potrebbe essere conseguenza di disordini ormonali, pubertà e mestruazioni: in tal caso, sarà appropriato l'uso di piante medicamentose ad azione follicolino-simile, atte a regolarizzare il ciclo mestruale.

Inoltre, anche la condizione psicologica del soggetto costituisce una probabile causa scatenante: le tensioni, le preoccupazioni, le ansie, sono percepite a livello delle ghiandole surrenali, che rispondono con un'iper-produzione di ormoni (tra tutti, il cortisolo). In simili circostanze, come rimedio naturale, l'erborista può consigliare droghe i cui principi attivi agiscono come ansiolitici e calmanti del sistema nervoso centrale. Di conseguenza, la cute risentirà meno dello stress a cui è sottoposto l'individuo ed è probabile che l'acne si attenui, fino a scomparire.

Se l'acne è riflesso di un'allergia alimentare, il rimedio più efficace è l'eliminazione dell'alimento dalla dieta: l'allergia scompare, così come l'acne.

Acne e alimentazione I rimedi naturali, tuttavia, non possono determinare un'involuzione netta dell'acne se il soggetto affetto segue un regime alimentare sbilanciato.

È risaputo, infatti, quanto la dieta di un individuo possa influire sull'aspetto e sulla salute della pelle. Per tale ragione, è di fondamentale importanza adottare una corretta e bilanciata alimentazione, priva di eccessi, povera di cibi grassi e ricchi di zuccheri.

A tutto ciò, è fondamentale associare un adeguato grado di idratazione che può essere raggiunto e mantenuto bevendo almeno due litri d'acqua al giorno.

Accorgimenti comportamentali Analogamente a quanto detto per l'alimentazione, nel trattamento dell'acne è importante adottare anche alcuni accorgimenti comportamentali, al fine di coadiuvare l'azione svolta dai rimedi naturali che s'intendono impiegare. Nel dettaglio, qualora si soffra di acne, è necessario: Evitare l'applicazione di creme cosmetiche irritanti;

Evitare l'uso di sostanze grasse sulla pelle, che possono aggravare l'acne;

Evitare di scoppiare i punti neri, che possono infettare le cellule vicine e potenziare l'acne;

Non strofinare continuamente la zona intaccata dall'acne;

Detergere accuratamente la pelle con prodotti non aggressivi, avendo cura di rimuovere completamente l'eventuale make-up. Solo nel caso si rispettino queste semplici accortezze, l'uso di rimedi naturali è appropriato: in erboristeria si possono trovare vari preparati naturali quali tisane depuratrici, sciroppi, elisir, compresse e gocce per uso interno, oppure creme, pomate, gel, impacchi o maschere per un'applicazione locale.

Per un'azione potenziata, è consigliato l'accostamento di un prodotto per os (via orale) ad un preparato ad azione topica.

Di seguito sono riportati alcuni modelli di rimedi naturali efficaci contro l'acne; analizzeremo brevemente ogni preparato erboristico per combattere la manifestazione acneica.

Rimedi naturali per via interna Come accennato, per ottenere un'azione potenziata, ai rimedi naturali esterni da applicare direttamente sulla cute (come, ad esempio, le creme naturali), è possibile associare rimedi naturali da assumersi per via orale, quindi per via interna. Fra questi, ricordiamo: Tarassaco (Taraxacum officinale): è ottimo rimedio naturale pensato per un prodotto ad uso interno (opercoli). Il tarassaco è costituito da sesquiterpeni lattonici, fenilpropani e fitosteroli, che promuovono l'attività diuretica e depurativa; inoltre, stimola il glomerulo, quindi mantiene attiva l'attività renale.

