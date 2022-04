Acne da Stress: Cos'è, Come Riconoscerla, Rimedi

Lo stress si definisce come una risposta psicofisica dell'organismo nei confronti di eventi o situazioni che possono mettere in difficoltà l'individuo e che vengono valutate come eccessive e/o pericolose.

A questi si possono poi aggiungere altri fattori di rischio che possono contribuire all'insorgenza dell'acne o esacerbarla quando già presente e quando vi è una predisposizione alla sua comparsa, come l' inquinamento ambientale, l'uso di indumenti troppo stretti, l'utilizzo per periodi prolungati di accessori come il casco o di dispositivi di protezione delle vie aeree, quali le mascherine (vedi anche " Maskne ").

L'acne si definisce come un' infiammazione dei follicoli pilo-sebacei che si manifesta con la comparsa di lesioni cutanee comunemente chiamati brufoli . In presenza di acne, le ghiandole sebacee producono un sebo alterato e le cellule che rivestono i follicoli - ovvero i cheratinociti - vanno incontro a desquamazione portando ad un'ostruzione del canale follicolare. Tale ostruzione, a sua volta, favorisce la proliferazione di batteri presenti sulla cute che, in condizioni normali non provocherebbero danni, ma che in determinate situazioni possono favorire la comparsa di fenomeni infiammatori e processi infettivi all'interno del follicolo ostruito.

Prima di approfondire l'argomento descrivendo quali sono le caratteristiche dell'acne da stress, come riconoscerla e come curarla, è utile fare un passo indietro per capire cosa sono l'acne e lo stress e quale relazione c'è fra loro.

Per acne da stress si intende la comparsa o l'esacerbazione - generalmente sulla pelle del viso - di lesioni cutanee di tipo acneico le cui cause sono riconducibili a condizioni e situazioni di forte stress.

Le risposte della pelle allo stress coinvolgono svariati mediatori e cellule (fra cui cellule immunitarie cutanee, ormoni e neurotrasmettitori cutanei), le interazioni fra di loro e numerosi meccanismi, determinando una risposta complessa che è stato dimostrato essere presente in svariate malattie della pelle come psoriasi , dermatite atopica , orticaria cronica, caduta dei capelli e acne.

In risposta allo stress, il nostro organismo produce una serie di mediatori che sono in grado di influenzare diversi aspetti e processi fisiologici dell'organismo.

Secondo alcuni, i brufoli da stress tenderebbero inoltre ad avere dimensioni più piccole rispetto ai brufoli "classici" e a manifestarsi in quantità maggiori. Tuttavia, è opportuno precisare che le manifestazioni acneiche possono essere diverse da persona a persona, sia in termini di dimensioni delle lesioni che in termini di distribuzione ed estensione.

L'acne da stress si presenta in periodi caratterizzati da situazioni e condizioni di forte stress con la comparsa di lesioni acneiche. Tali lesioni sembrano manifestarsi in maniera rapida e improvvisa prevalentemente sulla pelle del viso e, in particolare, in zone quali il mento, la fronte e l'area sotto gli zigomi.

Rimedi

Acne da Stress: Come Curarla?

Quando l'acne è favorita o peggiorata dallo stress, per contrastarla - o comunque per ridurla - può rivelarsi senz'altro utile affrontare/eliminare la situazione che genera lo stimolo stressante.

Naturalmente, questo non sempre è possibile, ma vi sono alcuni stratagemmi che potrebbero essere adottati in questo senso.

Come ridurre lo Stress?

La risposta a questa domanda può essere diversa per ciascuna persona. Tuttavia, potrebbe rivelarsi utile:

Dedicarsi ad hobby ed attività che piacciono e che possono aiutare a distrarsi dalla situazione che genera stress.

Praticare regolare attività fisica: oltre a garantire il benessere dell'organismo nel suo complesso, l'attività motoria consente di scaricare le tensioni e può aiutare a ritrovare il buonumore.

Avvicinarsi alla pratica di attività come yoga, mindfulness o di tecniche di meditazione e di respirazione è ritenuto da molto un valido aiuto contro stress, tensioni ed ansie.

Nonostante la situazione complicata in cui ci si può trovare, cercare di assicurarsi sempre il corretto riposo notturno.

Cercare di mantenere uno stile di vita sano, caratterizzato non solo dall'attività fisica, ma anche dall'eliminazione di abitudini scorrette e vizi pericolosi (come, ad esempio, il vizio del fumo) e da un'alimentazione varia ed equilibrata.

Cosmetici e Farmaci contro l'Acne da Stress

Per favorire la risoluzione dell'acne da stress - oltre ad agire su quest'ultimo - può essere utile il ricorso a prodotti specifici contro questa problematica della pelle.

Naturalmente, il trattamento dipenderà dalla gravità con cui l'acne da stress si manifesta, oltre che dalla risposta dello stesso individuo alle strategie messe in pratica.

Se in alcuni casi l'acne può essere autolimitante e tendere ad autorisolversi - magari con l'ausilio di cosmetici per pelli acneiche - in tempi relativamente brevi, in altre occasioni può essere necessario intervenire con prodotti più specifici o con farmaci.

Nei casi più lievi di acne da stress, si potrebbe trarre vantaggio dall'utilizzo di alcuni farmaci per uso topico, come quelli a base di acido salicilico o di perossido di benzoile.

Nei casi più gravi, invece, il medico potrebbe decidere di prescrivere farmaci come antibiotici (generalmente per uso topico, ma anche per via orale), acido azelaico per uso topico, retinoidi (come ad esempio, l'isotretinoina - riservata tuttavia a forme piuttosto gravi di acne).

In questi casi, naturalmente, l'intervento del medico o dello specialista (dermatologo) diventa necessario. In nessun caso si dovrebbero usare farmaci contro l'acne da stress senza il consulto preventivo del proprio medico o dello specialista, anche se alcuni di essi sono liberamente acquistabili senza ricetta medica. Difatti, tutti i farmaci possono causare effetti indesiderati e presentare controindicazioni che devono essere necessariamente tenuti in considerazione prima di ricorrere al loro impiego.

NOTA BENE I rimedi della nonna come il denitrifico sui brufoli o l'uso del bicarbonato NON sono efficaci nel trattamento dell'acne da stress, come non lo sono nel trattamento di qualsiasi altra forma di acne. Al contrario, potrebbero causare irritazione, peggiorare il già presente stato infiammatorio ed apportare ulteriori danni ad una pelle già messa alla prova dalla manifestazione acneica. Il consiglio, pertanto, rimane sempre quello di evitare i rimedi fai da te, l'auto-diagnosi e l'auto-prescrizione sia di farmaci, che di rimedi improbabili dall'efficacia non dimostrata.

Altri Trattamenti contro l'Acne da Stress

In alcuni casi, anche il ricorso ad alcuni tipi di trattamenti non farmacologici potrebbe rivelarsi utile. Fra questi, ricordiamo:

Il peeling chimico;

Il peeling meccanico;

Tecniche che prevedono l'uso di luce pulsata o terapia fotodinamica.

Anche in questo caso, tuttavia, prima di ricorrere a simili trattamenti, è sempre opportuno chiedere consiglio al proprio dermatologo. Tali trattamenti, infatti, analogamente ai farmaci, non sono privi di effetti collaterali e potrebbero presentare controindicazioni.