Acido Zoledronico: Cos'è, Come si Assume, Effetti Collaterali

In commercio si possono trovare numerosi medicinali a base di acido zoledronico, alcuni di essi sono destinati al solo uso ospedaliero , mentre altri possono essere dispensati in farmacia a totale carico del cittadino e dietro presentazione di apposita ricetta medica non ripetibile limitativa o RNRL (farmaci vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti).

Il principio attivo viene somministrato per via parenterale e può essere utilizzato - in pazienti adulti di sesso sia maschile che femminile - nel trattamento dell'osteoporosi (anche causata da terapie con corticosteroidi), nel trattamento del morbo di Paget , nella prevenzione delle complicazioni ossee in pazienti con metastasi ossee e nel trattamento dell' ipercalcemia neoplastica.

Nota : le indicazioni possono variare in funzione del medicinale preso in considerazione. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi al medico o al farmacista e leggere con attenzione le informazioni riportate sul foglietto illustrativo del medicinale che si deve utilizzare.

In caso di sovradosaggio da acido zoledronico, i pazienti devono essere attentamente monitorati . Qualora dovesse manifestarsi un'ipocalcemia clinicamente significativa, si può intraprendere una terapia sintomatica che prevede la somministrazione di un supplemento di calcio per via orale e/o di calcio gluconato per infusione endovenosa.

L'acido zoledronico può causare diversi effetti indesiderati, benché non tutti i pazienti li manifestino o li manifestino nello stesso modo. Infatti, ogni persona reagisce in maniera soggettiva alla somministrazione del farmaco manifestando effetti indesiderati diversi per tipo ed intensità, oppure non manifestandone affatto.

Dosaggio e Modo d'uso

Come Assumere l'Acido Zoledronico e in quale Dosaggio?

L'acido zoledronico deve essere somministrato per via parenterale e, più precisamente, per via endovenosa. I medicinali che lo contengono possono essere formulati come concentrato per soluzione per infusione, come soluzione iniettabile in siringhe preriempite, come soluzione per infusione in flacone o sacca o come polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Tipo di farmaco a base di acido zoledronico da utilizzare, dose e durata del trattamento vengono stabiliti dal medico in funzione della patologia che si deve trattare.

Generalmente, per il trattamento di osteoporosi e morbo di Paget, la dose somministrata è pari a 5 mg di principio attivo; per la prevenzione di complicazioni in presenza di metastasi ossee e per il trattamento dell'ipercalcemia neoplastica, invece, la dose solitamente impiegata è di 4 mg di principio attivo.

La somministrazione per via endovenosa deve essere effettuata da personale medico specializzato ed esperto nell'uso di bifosfonati per via endovenosa.

Nota: prima e dopo la somministrazione di acido zoledronico, al fine di prevenire la disidratazione, è necessario bere una quantità sufficiente di liquidi.

Dopo la somministrazione del principio attivo, il medico potrebbe inoltre prescrivere l'integrazione di calcio e vitamina D per i dieci giorni successivi.

Ad ogni modo, questa figura sanitaria fornirà al paziente tutte le indicazioni necessarie che dovranno essere scrupolosamente seguite, prima, durante e dopo la somministrazione del medicinale contenente acido zoledronico.