L'Acido Valproico può essere usato in Gravidanza e durante l'Allattamento?

L'acido valproico ha dimostrato di esercitare effetti tossici sul feto e di essere causa di difetti alla nascita e malformazioni in bambini le cui madri sono state in trattamento con il principio attivo durante la gestazione. Per tale ragione, l'uso dell'acido valproico durante la gravidanza è generalmente controindicato, a meno che il medico non lo ritenga assolutamente necessario e indispensabile per la sopravvivenza della donna e non vi siano altri trattamenti possibili. Una simile decisione, chiaramente, dovrà essere presa solo dopo un'attenta valutazione del rapporto fra i benefici attesi per la madre e i rischi per il feto.

Per le medesime ragioni sopra descritte, le donne in età fertile che devono sottoporsi al trattamento con acido valproico devono adottare adeguate misure contraccettive al fine di evitare l'insorgenza di gravidanze.

Se la gravidanza insorge in maniera non programmata, il trattamento con acido valproico non deve essere interrotto dalla paziente che, tuttavia, dovrà contattare immediatamente il proprio medico. Quest'ultimo si occuperà di fornire tutte le indicazioni del caso.

Se, invece, le pazienti hanno in programma di iniziare una gravidanza, devono necessariamente parlarne prima con il proprio medico che fornirà loro tutte le informazioni necessarie.

Infine, durante il trattamento con acido valproico, l'allattamento al seno deve essere evitato.