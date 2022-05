Acido Valproico: Cos'è, Meccanismo d'azione, Effetti Collaterali

I medicinali a base di acido valproico e/o valproato, per poter essere dispensati, necessitano di presentazione di apposita ricetta medica ; ma dal momento che sono classificati come farmaci di fascia A , il loro costo può essere rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN).

In molti casi, nei medicinali per trattare l'epilessia, l'acido valproico si trova in forma di valproato di sodio (cioè in forma di sale sodico); allo stesso tempo, tuttavia, esistono medicinali che contengono una miscela di acido valproico "puro" e di acido valproico salificato (valproato di sodio).

Le indicazioni terapeutiche potrebbero variare leggermente in funzione del medicinale a base di acido valproico preso in considerazione. Pertanto, per maggiori informazioni, è necessario rivolgersi al proprio medico e leggere con attenzione il foglietto illustrativo del medicinale che si deve assumere.

Inoltre, si ricorda che l'uso dell'acido valproico per il trattamento della mania NON deve essere effettuato in bambini e adolescenti con meno di 18 anni di età.

La somministrazione del principio attivo in questione in associazione ad altri farmaci antiepilettici non deve avvenire nei bambini con meno di tre anni di età.

In qualsiasi caso, prima di iniziare il trattamento con medicinali contenenti acido valproico e/o valproato di qualsiasi tipo è necessario informare il medico o il farmacista se si stanno assumendo, sono stati recentemente assunti o si potrebbero assumere farmaci o prodotti di qualsiasi tipo - anche se non citati nel soprastante elenco - inclusi i farmaci senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici , i prodotti omeopatici , ecc.

Non esiste un antidoto specifico , per cui il trattamento è sintomatico e di supporto . Se possibile, entro 30 minuti dall'assunzione del farmaco, può essere utile indurre il vomito , effettuare una lavanda gastrica o somministrare carbone attivo . Anche l' emodialisi e la diuresi forzata potrebbero essere utili.

Come qualsiasi altro principio attivo, anche l'acido valproico può causare effetti indesiderati, benché non tutti i pazienti li manifestino o li manifestino nello stesso modo. Infatti, ogni persona reagisce in maniera soggettiva alla somministrazione del farmaco manifestando effetti indesiderati diversi per tipo ed intensità, oppure non manifestandoli affatto.

Studi in vitro condotti su colture di astrociti hanno inoltre dimostrato che l'acido valproico è in grado di inibire la ricaptazione del GABA ; anche questo meccanismo d'azione potrebbe essere coinvolto nell'attività anticonvulsivante esercitata dal principio attivo in questione.

Via di somministrazione e dosaggio di principio attivo devono essere stabiliti dal medico su base individuale per ciascun paziente in funzione del tipo e della gravità del disturbo che si deve trattare. La scelta, inoltre, dipenderà anche dall'età del paziente e dal suo peso corporeo.

L'acido valproico è disponibile in forme farmaceutiche adatte alla somministrazione orale (compresse gastroresistenti, compresse a rilascio prolungato, granulato a rilascio modificato, soluzione orale) e alla somministrazione parenterale (polvere e solvente per soluzione per infusione).

Gravidanza e Allattamento

L'Acido Valproico può essere usato durante la gestazione e nelle madri che allattano al seno?

L'acido valproico ha dimostrato di esercitare effetti tossici sul feto e di essere causa di difetti alla nascita e malformazioni in bambini le cui madri sono state in trattamento con il principio attivo durante la gestazione. Per tale ragione, l'uso dell'acido valproico durante la gravidanza è generalmente controindicato, a meno che il medico non lo ritenga assolutamente necessario e indispensabile per la sopravvivenza della donna e non vi siano altri trattamenti possibili. Una simile decisione, chiaramente, dovrà essere presa solo dopo un'attenta valutazione del rapporto fra i benefici attesi per la madre e i rischi per il feto.

Per le medesime ragioni sopra descritte, le donne in età fertile che devono sottoporsi al trattamento con acido valproico devono adottare adeguate misure contraccettive al fine di evitare l'insorgenza di gravidanze.

Se la gravidanza insorge in maniera non programmata, il trattamento con acido valproico non deve essere interrotto dalla paziente che, tuttavia, dovrà contattare immediatamente il proprio medico. Quest'ultimo si occuperà di fornire tutte le indicazioni del caso.

Se, invece, le pazienti hanno in programma di iniziare una gravidanza, devono necessariamente parlarne prima con il proprio medico che fornirà loro tutte le informazioni necessarie.

Infine, durante il trattamento con acido valproico, l'allattamento al seno deve essere evitato.