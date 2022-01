Acido Salicilico come Farmaco: A Cosa Serve e Come Usarlo

Generalità

Che cos'è l'Acido Salicilico?

L'acido salicilico è un principio attivo utilizzato in diversi tipi di farmaci che trovano impiego nel trattamento di svariati disturbi e malattie.

Shutterstock Acido Salicilico - Struttura Chimica

L'acido salicilico, infatti, si trova sia in medicinali per uso cutaneo (unguenti, soluzioni cutanee, cerotti medicati e collodio), sia in medicinali per uso gengivale (soluzione gengivale) che in medicinali per uso oculare (colliri).

La presenza dell'acido salicilico in formulazioni così diverse che, come si può immaginare, vengono utilizzate per il trattamento di disturbi e patologie di differente natura, è giustificata dalle differenti proprietà di cui questo principio attivo è dotato.

Difatti, oltre all'azione cheratolitica, l'acido salicilico è in grado di esercitare attività antinfiammatorie, analgesiche, antipruriginose, batteriostatiche nei confronti di diversi tipi di batteri e fungicide nei confronti di Dermatofiti, Aspergillus e Candida spp.

Molto spesso, l'acido salicilico si trova nei suddetti medicinali in associazione ad altri principi attivi che ne coadiuvano o integrano l'azione terapeutica. Alcuni di essi sono liberamente acquistabili (SOP, OTC), mentre altri necessitano di presentazione di ricetta medica ripetibile; in entrambi i casi, si tratta di farmaci di fascia C il cui costo è a totale carico del cittadino. I medicinali contenenti acido salicilico in associazione a fluorouracile, invece, necessitano di ricetta medica ripetibile di tipo limitativo (RRL) per poter essere venduti.

Chimicamente parlando, l'acido salicilico appartiene al gruppo dei beta-idrossiacidi.

Lo sapevi che… L'acido salicilico viene impiegato anche in ambito cosmetico. Per informazioni più approfondite in merito, leggi l'articolo: Acido Salicilico per una Pelle più Bella.

Esempi di medicinali contenenti Acido Salicilico

Acido Salicilico Marco Viti®

Acido Salicilico Nova Argentia®

Actikerall® (in associazione a fluorouracile)

Dermatar® (in associazione ad ammonio solfoittiolato e besametasone)

Diprosalic® (in associazione a besametasone)

Duofilm® (in associazione ad acido lattico)

Fertomcidina U (in associazione a sodio ioduro - usato per pulizia e disinfezione della cute)

Losalen® (in associazione a flumetasone)

Omkasa®

Omkasa Comod®

Pyralvex® (in associazione ad estratti di rabarbaro)

Soderm® (in associazione a betametasone)

Transversal®

Verunec® (in associazione ad acido lattico)