L'acido fosforico è in grado di formare sali neutri, sali monoacidi e sali biacidi. Inoltre, è anche in grado di formare esteri (i cosiddetti esteri dell'acido fosforico).

L'acido ortofosforico è un acido inorganico triprotico (ossia con tre atomi d'idrogeno) appartenente al gruppo degli ossiacidi . Comunemente noto come acido fosforico, secondo la nomenclatura IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) questo composto è l'acido tetraossofosforico (V).

Oltre ad essere solubile in acqua , l'acido ortofosforico è solubile anche in etanolo . Non è né esplosivo, né infiammabile, ma a causa della sua corrosività per pelle e mucose , va comunque maneggiato con molta cautela.

Tuttavia, l'acido fosforico è generalmente commercializzato in forma di soluzione acquosa concentrata all'85%. Si tratta di una soluzione incolore, inodore e non volatile, ma corrosiva e dalla consistenza piuttosto densa, quasi "sciropposa".

Usi

Quali sono gli Utilizzi dell'Acido Ortofosforico?

L'acido ortofosforico trova impiego in numerosi ambiti, da quello medico, fino ad arrivare a quello dell'industria alimentare, passando per l'industria chimica. Tuttavia, di seguito verranno riportate solo alcune delle numerose applicazioni di questo composto.

Odontoiatria

L'acido ortofosforico viene utilizzato in odontoiatria per irruvidire la superficie dei denti allo scopo di favorire l'adesione di materiali da cementazione per capsule, ponti, faccette, otturazioni, ecc. In quest'ambito, l'acido ortofosforico viene generalmente utilizzato in soluzioni al 37%.

Lo sapevi che… L'acido ortofosforico viene utilizzato anche nell'ambito dell'odontoiatria estetica per l'applicazione del cosiddetto brillantino al dente. Una pratica diventata di moda ormai da diversi anni. La motivazione che spinge all'uso dell'acido ortofosforico in quest'ambito è la medesima per la quale il composto viene utilizzato in odontoiatria "classica": l'acido deve irruvidire la superficie del dente allo scopo di favorire la cementazione del brillantino.

Agricoltura e Giardinaggio

L'acido ortofosforico può essere utilizzato in agricoltura e giardinaggio come fertilizzante. Non a caso, esso rientra nella composizione di svariati concimi chimici.

Industria Alimentare

L'acido ortofosforico e i suoi derivati trovano impiego anche nell'industria alimentare, dove vengono utilizzati soprattutto come agenti acidificanti e correttori di acidità.

In particolare, esso viene usato all'interno di numerose bevande analcoliche gassate, come ad esempio la ben nota Coca-Cola®, ma lo si può trovare anche all'interno di cibi surgelati o all'interno di prodotti a base di formaggio. In etichetta, è indicato con la sigla E338.

Lo sapevi che… Vista la presenza di acido ortofosforico all'interno di bevande gassate di vario tipo, sono molti i dentisti che sconsigliano il lavaggio dei denti subito dopo il loro consumo. Questo perché l'azione corrosiva dell'acido in questione unita allo sfregamento esercitato con lo spazzolino può aumentare il rischio di danneggiare lo smalto dei denti. Per tale ragione, generalmente, si consiglia di lavare i denti dopo mezz'ora circa dal consumo di bevande contenenti sostanze molto acide.

Chimica

Nell'ambito chimico, l'acido ortofosforico viene impiegato per effettuare analisi e reazioni di vario tipo, sia a livello industriale che all'interno di laboratori di ricerca. Ad esempio, esso trova impiego nella produzione degli idracidi.

Industria Tessile

L'acido ortofosforico è usato anche nell'industria tessile, dove viene sfruttato in alcuni procedimenti per tingere o fissare il colore in tessuti come canapa, cotone e seta.

Altri Impieghi

Fra gli altri impieghi dell'acido ortofosforico, ricordiamo l'uso come anti-ruggine (in forma di gel) e l'uso in campo edile, a livello del quale viene utilizzato per disincrostare superfici in cotto, gres porcellanato e clinker.