Acido Ibandronico - Ibandronato: Cos'è e Come si Assume

A Cosa Serve Indicazioni Terapeutiche dell'Acido Ibandronico: per cosa si usa? L'acido ibandronico - ibandronato può essere utilizzato nei seguenti casi: Trattamento dell'osteoporosi nelle donne in post-menopausa , con conseguente riduzione del rischio di fratture (somministrazione orale, compresse contenenti 150 mg di principio attivo).

Avvertenze e Precauzioni Cosa bisogna sapere prima di assumere l'Acido Ibandronico Prima di iniziare ad assumere l'acido ibandronico - ibandronato è necessario informare il medico se: Si hanno problemi o malattie a bocca, denti e/o gengive di qualsiasi tipo;

Si ha una scarsa igiene orale;

Ci si deve sottoporre ad interventi chirurgici odontoiatrici (ad esempio, estrazione dentaria);

Non ci si sottopone a controlli odontoiatrici da molto tempo;

Si è fumatori, poiché il vizio del fumo incrementa il rischio di comparsa di problemi dentali;

Si soffre, o si è sofferto in passato, di problemi all'esofago di qualsiasi tipo, esofago di Barrett incluso;

Si soffre di problemi renali;

Si hanno bassi livelli ematici di vitamina D, calcio o altri minerali;

Si è stati trattati in passato con altri bifosfonati;

Ci si sta sottoponendo ad una terapia a base di corticosteroidi;

Si ha un tumore;

Si è intolleranti al galattosio, si ha deficit di lattasi o si soffre di malassorbimento di glucosio-galattosio (in caso di somministrazione orale di compresse contenenti lattosio fra gli eccipienti). Problemi dentali e Osteonecrosi della mandibola/mascella Prima e durante il trattamento con acido ibandronico è necessario sottoporsi a regolari controlli odontoiatrici. Durante la terapia, inoltre, è importante mantenere una buona igiene orale e il medico deve essere informato nel caso in cui ci si debba sottoporre a trattamenti o interventi chirurgici odontoiatrici, così come l'odontoiatra deve essere informato se si sta assumendo l'acido ibandronico. Allo stesso modo, durante il trattamento con il principio attivo è necessario informare il medico e l'odontoiatra qualora compaiano problemi alla bocca o ai denti, come dondolamento dei denti, dolore o gonfiore, mancata guarigione di piaghe della bocca o secrezioni, in quanto questi potrebbero essere segni di osteonecrosi della mandibola/mascella. Problemi all'esofago Durante la somministrazione orale di acido ibandronico - ibandronato è possibile che si verifichino irritazione, infiammazione o ulcerazione dell'esofago, spesso associate a sintomi quali: dolore grave al torace, dolore grave dopo l'ingestione di cibo e/o bevande, nausea grave e/o vomito, soprattutto se non si beve un bicchiere di acqua e/o se ci si sdraia entro un'ora dall'assunzione di acido ibandronico. Se compaiono questi sintomi, l'assunzione del principio attivo deve essere interrotta e il medico deve essere immediatamente informato. Nota bene L'acido ibandronico - ibandronato NON deve essere utilizzato in bambini e adolescenti con meno di 18 anni di età.

L'assunzione del principio attivo può causare effetti indesiderati in grado di alterare la capacità di guidare veicoli e/o di utilizzare macchinari (ad esempio, capogiri). Si raccomanda, quindi, di evitare queste attività qualora simili effetti dovessero manifestarsi.

Come Agisce Come Funziona l'Acido Ibandronico e con quale Meccanismo d'Azione agisce? L'acido ibandronico è un bifosfonato e, in quanto tale, esercita la sua azione terapeutica attraverso l'inibizione del riassorbimento osseo mediato dagli osteoclasti. Visto questo meccanismo d'azione, il principio attivo favorisce - anche se in maniera indiretta - la formazione di nuovo tessuto osseo, riducendo il rischio di fratture e il rilascio di calcio dallo stesso.

Dosaggio e Modo d'uso Come Assumere l'Acido Ibandronico e in quale Dosaggio? L'acido ibandronico - ibandronato è disponibile in diversi medicinali in forma di concentrato per soluzione per infusione, soluzione iniettabile in siringa oppure compresse per uso orale contenenti 150 mg o 50 mg di principio attivo. Trattamento dell'osteoporosi in donne in post-menopausa La dose di acido ibandronico - ibandronato abitualmente somministrata per il trattamento dell'osteoporosi nelle donne in post-menopausa è di una compressa da 150 mg una volta al mese. Per ricordare di assumere il farmaco, è consigliabile prendere la compressa lo stesso girono ogni mese. La compressa deve essere deglutita intera con un intero bicchiere d'acqua (almeno 200 ml) appena ci si alza dal letto e prima di assumere cibi o bevande di qualsiasi tipo; allo stesso tempo, devono essere passate almeno 6 ore dall'ultima volta che si è mangiato o bevuto qualcosa che non sia acqua. Nota bene: NON prendere la compressa con acqua avente alta concentrazione di calcio, succo di frutta o qualsiasi altra bevanda. Si consiglia di utilizzare acqua in bottiglia con un basso contenuto di minerali se c'è un problema associato a livelli potenzialmente elevati di calcio nell'acqua del rubinetto (acqua dura). Dopo aver assunto la compressa, per i 60 minuti successivi, non bere, non mangiare e non sdraiarsi, ma rimanere in posizione eretta (seduti o in piedi). Prevenzione delle complicazioni ossee Per prevenire le complicazioni ossee e i problemi derivanti da un cancro alla mammella con metastasi ossee e per trattare l'aumento dei livelli ematici di calcio causati dal tumore, l'acido ibandronico può essere assunto per: Via orale : la dose abitualmente somministrata è di una compressa da 50 mg al dì. Il modo d'uso corretto è lo stesso descritto sopra per le compresse utilizzate nel trattamento dell'osteoporosi.

: la dose abitualmente somministrata è di una compressa da 50 mg al dì. Il modo d'uso corretto è lo stesso descritto sopra per le compresse utilizzate nel trattamento dell'osteoporosi. Via endovenosa : la somministrazione di acido ibandronico - ibandronato per via endovenosa deve essere effettuata da personale medico specializzato. Dimenticanza di una dose di Acido Ibandronico - Ibandronato Nel caso in cui ci si dimentichi di assumere l'acido ibandronico NON assumere una dose doppia per compensare la dimenticanza, ma contattare il medico e seguire le indicazioni da esso fornite.

Gravidanza e Allattamento L'Acido Ibandronico può essere usato durante la Gestazione e l'Allattamento al Seno? L'uso dell'acido ibandronico - ibandronato è controindicato nelle donne in gravidanza e nelle madri che allattano al seno.