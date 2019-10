Acido Ialuronico: Effetti collaterali

L'acido ialuronico è un componente della cosiddetta sostanza fondamentale del derma . Precisamente, si tratta di un glicosaminoglicano, ovvero una molecola formata da lunghe catene non ramificate di unità disaccaridiche (alternanza di acido glicuronico ed N-acetilglucosamina). L'acido ialuronico è utilizzato in numerosi e svariati ambiti:

Essendo un naturale costituente dei tessuti connettivi , l' acido ialuronico , di per sé, non produce evidenti effetti collaterali e non presenta particolari controindicazioni d'uso. Gli eventuali effetti collaterali associati al suo impiego clinico, estetico e salutistico non vanno dunque ricercati nella sostanza in sé, quanto piuttosto nel modo in cui viene somministrata.

Le creme all'acido ialuronico trovano largo impiego in cosmesi per prevenire o migliorare i comuni segni dell' invecchiamento cutaneo - come le piccole rughe d'espressione - e per idratare profondamente l' epidermide . Le creme all'acido ialuronico sono indicate per restituire la morbidezza e l'elasticità che l'inesorabile trascorrere del tempo ha avidamente sottratto alle pelli mature. L'acido ialuronico nei cosmetici è un ingrediente sicuro, non sensibilizzante e ben tollerato. In questo tipo di creme, gli effetti collaterali (ovvero le reazioni cutanee) devono essere ricercati nell'intera composizione del prodotto. Immediatamente dopo l'applicazione della crema, alcune persone osservano una spiacevole reazione della pelle , che può procurare arrossamento, prurito , infiammazione o gonfiore locale. Per evitare simili effetti collaterali, il consiglio è quello di preferire cosmetici di ottima qualità, privi di sostanze sensibilizzanti od allergizzanti , come ad esempio i profumi. Le creme antiage ipoallergeniche, preparate con acido ialuronico ed ingredienti sicuri ed efficaci (es. coenzima Q10 , vitamina C , vitamina E, acido lipoico ed allantoina) riducono il rischio di effetti collaterali.

Attualmente non si ha notizia di possibili effetti collaterali di rilievo riconducibili all'assunzione orale di acido ialuronico. Essendo questo un polimero naturale, una specifica integrazione di acido ialuronico (alle dosi indicate) non sembra comportare alcun effetto collaterale apprezzabile.

Tuttavia, il fatto che l'integrazione orale di acido ialuronico sia una pratica relativamente moderna, ne limita la conoscenza sui possibili effetti collaterali e controindicazioni. Per questa ragione, si raccomanda di utilizzare l'integratore nel pieno rispetto dei dosaggi indicati e per tempi non eccessivamente lunghi.

Inoltre, si consiglia di scegliere integratori orali di acido ialuronico prodotto per fermentazione batterica e di scartare quelli di origine animale. Ricordiamo brevemente che fino a poco tempo fa questo tipo d'integratore veniva preparato a partire da acido ialuronico estratto dalle creste del gallo.

