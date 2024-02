Essendo un naturale costituente dei tessuti connettivi, l'acido ialuronico, di per sé, non produce evidenti effetti collaterali e non presenta particolari controindicazioni d'uso. Gli eventuali effetti collaterali associati al suo impiego clinico, estetico e salutistico non vanno dunque ricercati nella sostanza in sé, quanto piuttosto nel modo in cui viene somministrata.

Creme all'acido ialuronico

Le creme all'acido ialuronico trovano largo impiego in cosmesi per prevenire o migliorare i comuni segni dell'invecchiamento cutaneo - come le piccole rughe d'espressione - e per idratare profondamente l'epidermide. Le creme all'acido ialuronico sono indicate per restituire la morbidezza e l'elasticità che l'inesorabile trascorrere del tempo ha sottratto alle pelli mature.

L'acido ialuronico nei cosmetici è un ingrediente sicuro, non sensibilizzante e ben tollerato. In questo tipo di creme, gli effetti collaterali (ovvero le reazioni cutanee) devono essere ricercati nell'intera composizione del prodotto. Immediatamente dopo l'applicazione della crema, alcune persone osservano una spiacevole reazione della pelle, che può procurare arrossamento, prurito, infiammazione o gonfiore locale. Per evitare simili effetti collaterali, il consiglio è quello di preferire cosmetici di ottima qualità, privi di sostanze sensibilizzanti od allergizzanti, come ad esempio i profumi. Le creme antiage ipoallergeniche, preparate con acido ialuronico ed ingredienti sicuri ed efficaci (es. coenzima Q10, vitamina C, vitamina E, acido lipoico ed allantoina) riducono il rischio di effetti collaterali.

