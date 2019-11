Acido Fusidico in Crema, Collirio e Capsule

L'acido fusidico può essere impiegato sia da solo che in associazione ad altri principi attivi come betametasone , triamcinolone e idrocortisone . Alcuni medicinali vengono già formulati con tali associazioni al loro interno.

Difatti, esso è disponibile all'interno di creme e unguenti dermatologici e colliri; ma è possibile trovarlo anche in forma di capsule rigide per uso orale. I medicinali a base di acido fusidico sono dispensabili dietro presentazione di ricetta medica ripetibile (RR) e, poiché classificati come farmaci di fascia C , non sono concedibili dal Sistema Sanitario Nazionale, e il loro costo è a totale carico del cittadino.

L'acido fusidico in capsule per uso orale è indicato nel trattamento di infezioni acute e croniche sostenute da microorganismi Gram-positivi e in particolare da stafilococco, quali:

Inoltre, può essere utilizzato per la profilassi preoperatoria in chirurgia oftalmica e in concomitanza con la rimozione di corpi estranei dall'occhio.

L'acido fusidico in collirio è indicato per il trattamento di infezioni batteriche oculari causate da microorganismi sensibili ( congiuntivite , blefarite , cheratite , dacriocistite , orzaioli).

Nel dettaglio, l'acido fusidico è attivo contro i batteri Gram-positivi , gli stafilococchi, gli pneumococchi e gli streptococchi . Il principio attivo viene soprattutto utilizzato per trattare infezioni cutanee sostenute da stafilococco, come:

L'acido fusidico all'interno di preparazioni per uso dermatologico viene utilizzato per trattare infezioni della pelle causate da batteri sensibili al principio attivo in questione, sia in adulti che in bambini.

In seguito all'uso prolungato di acido fusidico è stata riscontrata l'insorgenza di resistenza batterica . Per questo motivo, al fine di prevenire, o comunque cercare di ridurre il fenomeno dell'antibiotico resistenza , è assolutamente necessario e indispensabile utilizzare gli antibiotici solo quando strettamente necessari e secondo le corrette modalità e posologia.

Durante il trattamento con acido fusidico in collirio non si devono utilizzare lenti a contatto , poiché i microcristalli di principio attivo potrebbero causare graffi alle lenti o alla cornea . Le lenti a contatto possono essere utilizzate nuovamente 12 ore dopo la fine del trattamento.

Creme e unguenti contenenti acido fusidico non devono entrare in contatto con gli occhi a causa dei disturbi che possono manifestarsi.

Prima di assumere l'acido fusidico per via orale , è necessario informare il medico se:

Si segnala, inoltre, che l'acido fusidico per via orale non deve essere assunto se si stanno assumendo:

Prima di iniziare ad assumere l'acido fusidico in qualsiasi sua forma (capsule per uso orale, crema o unguento dermatologici, collirio), è bene comunicare al medico se si stanno assumendo, o se sono stati assunti da poco, farmaci o prodotti di qualsiasi tipo attraverso qualunque via di somministrazione; compresi i medicinali senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici e i prodotti omeopatici .

In caso di sovradosaggio da acido fusidico - accertato o sospetto - attraverso qualsiasi via di somministrazione, è necessario contattare subito il medico o recarsi nel più vicino ospedale, avendo cura di portare con sé la confezione del medicinale assunto.

Fra i possibili effetti indesiderati causati dall'assunzione di acido fusidico per via orale , ricordiamo:

L'acido fusidico può causare diversi effetti indesiderati, benché non tutti i pazienti li manifestino o li manifestino nello stesso modo. Difatti, ogni persona reagisce in maniera soggettiva alla somministrazione del farmaco manifestando effetti indesiderati diversi per tipo ed intensità, oppure non manifestandone affatto.

L'acido fusidico è un antibiotico di origine naturale ottenuto a partire da colture del fungo Fusidium coccineum. Il principio attivo esercita un'azione di tipo batteriostatica , ossia inibisce la crescita dei batteri, ma non è in grado di causarne la morte.

La dose solitamente impiegata nel trattamento delle infezioni batteriche è di una goccia nell'occhio, o negli occhi interessati, ogni 12 ore. Il trattamento va proseguito ancora per 2 giorni dopo l'avvenuta guarigione. Se il medico lo ritiene opportuno, nel primo giorno di assunzione, l'acido fusidico in collirio può essere instillato con frequenza superiore, ad esempio una goccia ogni 4 ore.

Nei bambini, le dosi di acido fusidico per via orale vengono solitamente dimezzate.

Negli adulti, la dose di acido fusidico abitualmente prescritta per via orale è di 500 mg (due capsule da 250 mg) tre volte al dì.

Come accennato, l'acido fusidico è disponibile in differenti formulazioni farmaceutiche adatte a diverse vie di somministrazione.

Gravidanza e Allattamento

L'Acido Fusidico può essere usato durante la Gestazione e l'Allattamento al Seno?

L'acido fusidico in crema e unguento dermatologici, così come quello in collirio possono essere utilizzati durante la gravidanza e l'allattamento al seno, purché sotto controllo del medico. Per quanto riguarda l'uso di creme e unguenti, l'accortezza è quella di non applicare i medicinali sul seno in caso di allattamento.

L'acido fusidico per via orale, invece, può raggiungere il feto ed essere escreto nel latte materno; per questi motivi, il suo uso nelle donne in gravidanza e nelle madri che allattano al seno dovrebbe essere effettuato solo se assolutamente necessario e solo sotto lo stretto controllo del medico.