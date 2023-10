Acido Clavulanico: a cosa serve? Per cosa si usa?

Che cos'è l'Acido clavulanico? L'acido clavulanico è un composto avente struttura chimica di tipo beta-lattamico (o β-lattamico). In particolare, l'acido clavulanico è un inibitore delle β-lattamasi che trova largo impiego all'interno di preparazioni medicinali in associazione a farmaci antibiotici, quali le penicilline. L'acido clavulanico è un composto di origine naturale, isolato per la prima volta da ceppi di Streptomyces clavuligerus. Shutterstock Acido clavulanico - Struttura chimica

Come agisce l'Acido clavulanico? Come accennato, l'acido clavulanico è un inibitore irreversibile delle beta-lattamasi. Avendo una struttura chimica beta-lattamica, l'acido clavulanico è in grado di legarsi a questi enzimi in maniera preferenziale rispetto alle penicilline. Più nel dettaglio, l'acido clavulanico - legandosi alle beta-lattamasi al posto delle penicilline - provoca l'acilazione irreversibile dell'ossidrile della serina presente nel sito attivo dello stesso enzima, inibendolo. In verità, alcuni tipi di beta-lattamasi sono in grado di idrolizzare l'acido clavulanico; tuttavia, in seguito a tale idrolisi, avvengono successive reazioni chimiche che portano comunque e irrimediabilmente all'inibizione dell'enzima, consentendo pertanto di ottenere in qualsiasi caso l'effetto desiderato. Proprio in virtù di questo suo meccanismo d'azione, l'acido clavulanico rientra nel gruppo di quelli che vengono definiti "inibitori suicidi delle β-lattamasi".

Vantaggi dell'uso dell'Acido clavulanico Grazie all'utilizzo dell'acido clavulanico in associazione alle penicilline - e, in particolare, all'amoxicillina - è stato possibile estendere l'attività di questi antibiotici anche nei confronti dei batteri produttori di beta-lattamasi (che altrimenti sarebbero resistenti all'azione antibatterica dei suddetti farmaci). Pertanto, si può affermare che l'associazione dell'acido clavulanico all'amoxicillina ha permesso di ampliarne notevolmente e in maniera significativa lo spettro d'azione. In particolare, tale associazione risulta essere particolarmente efficace in caso di: Infezioni delle vie aree, come sinusiti, riacutizzazioni di bronchiti croniche e otiti provocate da ceppi batterici di Haemophilus influenzae e Moraxella catarrhalis produttori di beta-lattamasi;

Infezioni delle vie urinarie sostenute da batteri Gram-negativi e Staphylococcus saprophyticus;

Infezioni lievi sostenute da flora aerobia e anaerobia.

Effetti collaterali Dal momento che l'acido clavulanico non è mai impiegato da solo, è difficile stabilire quali possano essere gli effetti collaterali da esso indotti. Tuttavia, è stato osservato che - rispetto alla somministrazione della singola amoxicillina - la somministrazione di quest'ultima in associazione all'acido clavulanico provoca con maggior incidenza effetti collaterali di tipo gastrointestinale, in particolar modo diarrea. Ad ogni modo, tale effetto può essere significativamente ridotto dalla somministrazione del medicinale a stomaco pieno. In qualsiasi caso, per maggiori informazioni in merito agli effetti indesiderati di un dato medicinale contenente acido clavulanico, si rimanda alla lettura del suo foglietto illustrativo.