Acido Borico: A cosa Serve e Come si Usa

Generalità

Che cos'è l'Acido Borico e Caratteristiche generali

L'acido borico - anche conosciuto come acido ortoborico - è un acido debole dotato d'interessanti proprietà antibatteriche, antimicotiche e insetticide.

Shutterstock Acido Borico - Struttura Chimica

Proprio grazie alle sue proprietà antisettiche, questo composto viene impiegato - alle opportune concentrazioni - in ambito farmaceutico. Più nel dettaglio, l'acido borico è contenuto in diversi farmaci per l'acquisto dei quali non è necessario presentare alcun tipo di ricetta medica (in altri termini, si tratta di farmaci senza obbligo di prescrizione o SOP). Tali farmaci possono essere formulati come soluzioni cutanee o come unguenti da applicare sulla pelle.

Allo stesso tempo, l'acido borico rientra anche nella composizione di alcuni dispositivi medici per uso ginecologico (capsule vaginali e crema ginecologica per uso esterno) che vengono impiegati come coadiuvanti in presenza di micosi recidivanti o di vulvovaginiti da Candida.

Chiaramente, il costo sia dei farmaci SOP che dei dispositivi medici a base di acido borico è a totale carico del cittadino.

Ad ogni modo, gli impieghi dell'acido borico non finisco qui. Difatti, esso trova impiego anche come conservante, oltre ad essere sfruttato nell'industria della carta, delle vernici e degli smalti, degli adesivi.

Esempi di Farmaci e Dispositivi Medici contenenti Acido Borico