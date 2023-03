Acido Bempedoico: cos'è, a cosa serve, meccanismo d'azione

Da assumersi per via orale , l'acido bempedoico può essere usato anche nei pazienti nei quali le statine (farmaci largamente utilizzati contro il colesterolo alto) non sono tollerate o comunque non possono essere impiegate.

La terapia con acido bempedoico avviene sempre in associazione ad una dieta per la diminuzione del colesterolo .

L'acido bempedoico non deve essere somministrato a bambini e adolescenti con meno di 18 anni di età, poiché l'uso del farmaco non è stato studiato in questa fascia di età.

Prima di iniziare ad assumere l'acido bempedoico, il paziente dovrà informare il medico della presenza di qualsivoglia disturbo o malattia. Particolarmente importante risulta informare questa figura sanitaria nel caso in cui si soffra di gravi problemi al fegato e/o ai reni e se si soffre o si è mai sofferto in passato di gotta .

In qualsiasi caso, prima di iniziare la terapia con acido bempedoico, è necessario informare il medico se si stanno assumendo, sono stati recentemente assunti, o si potrebbero assumere, farmaci o prodotti di qualsiasi tipo - anche se non riportati nel soprastante elenco - inclusi i farmaci senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici , gli integratori alimentari , i prodotti omeopatici , ecc.

Effetti indesiderati

Acido Bempedoico effetti collaterali: quali sono?

L'acido bempedoico, così come qualsiasi altro principio attivo, può causare diversi effetti indesiderati, anche se non tutti i pazienti li manifestano o li manifestano nello stesso modo. Infatti, ogni persona reagisce in maniera soggettiva alla somministrazione dei farmaci, manifestando effetti indesiderati diversi per tipo ed intensità, oppure non manifestandone affatto.

Di seguito sono riportati alcuni degli effetti indesiderati che possono insorgere in seguito alla terapia con il principio attivo in questione. Per maggiori informazioni leggere il foglietto illustrativo del medicinale che si deve impiegare e consultare il medico.

Effetti indesiderati comuni

Effetti indesiderati non comuni