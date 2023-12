Acidità di stomaco e gravidanza: quale relazione? L'acidità di stomaco è un disturbo piuttosto comune in gravidanza, più di quanto si pensi. Difatti, i cambiamenti che tipicamente si verificano in questa fase della vita della donna - a livello tanto ormonale quanto fisico - possono influire sui processi digestivi e sullo stomaco stesso, portando alla comparsa della sintomatologia che tipicamente viene descritta come acidità di stomaco. Il sintomo principale di questa condizione è il bruciore che tipicamente si manifesta a livello della bocca dello stomaco e che - in caso di reflusso (ossia, in caso di risalita del contenuto acido dello stomaco lungo l'esofago) - può estendersi anche al tratto esofageo e arrivare addirittura alla gola. Benché si tratti di un disturbo che può essere prevenuto e gestito efficacemente, è sempre bene non sottovalutarlo e rivolgersi al medico quando si presenta. Shutterstock

Come prevenire l'acidità di stomaco in gravidanza? Mettendo in pratica alcuni accorgimenti e apportando piccole modifiche al proprio stile di vita è possibile prevenire e risolvere il problema dell'acidità di stomaco in gravidanza con relativa facilità. In particolare, è utile: Evitare cibi troppo grassi, difficilmente digeribili o che richiedono tempi digestivi prolungati, poiché rimarrebbero all'interno dello stomaco per molto tempo accentuando il problema dell'acidità di stomaco e dell'eventuale reflusso;

Evitare cibi troppo speziati o piccanti;

Preferire il consumo di alimenti che possono essere digeriti con maggiore facilità;

Limitare, o eliminare del tutto: Caffè e prodotti che lo contengono (si precisa che, durante la gestazione, il caffè andrebbe comunque limitato, a prescindere dall'acidità di stomaco); Cacao, cioccolato e alimenti che li contengono; Insaccati (anche in questo caso, si tratta di alimenti che vano comunque evitati durante la gravidanza); Cibi molto caldi, oppure molto freddi.

Consumare i pasti lentamente;

Evitare di sdraiarsi subito dopo aver mangiato, restare invece in posizione eretta o seduta;

Evitare di mangiare poco prima di andare a dormire;

Se possibile, fare una passeggiata dopo i pasti;

Per prevenire il reflusso, quando si va a dormire, tenere la testa sollevata di 10-15 centimetri dal materasso (può essere utile utilizzare un paio di cuscini);

Evitare di indossare abiti troppo stretti a livello addominale ed evitare di assumere posizioni che possono incrementare la pressione intraddominale. Infine, ricordiamo che anche l'attività motoria può essere utile nel contrastare e prevenire acidità di stomaco e reflusso in gravidanza. Naturalmente, l'attività dovrà essere adeguata alle capacità di ciascuna donna e allo stadio della gestazione in cui si trova; inoltre, è importante che non vi siano controindicazioni allo svolgimento di esercizio fisico , come ad esempio, presenza di patologie, situazioni di gravidanza a rischio, ecc. Ad ogni modo, prima di svolgere qualsiasi forma di attività motoria in gravidanza, è opportuno chiedere sempre il parere del proprio medico e del proprio ginecologo.