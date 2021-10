Generalità Che cos'è l'Aciclovir Compresse e Caratteristiche generali Quando si parla di aciclovir compresse o per uso orale si fa riferimento ai farmaci a base di questo principio attivo da assumere per bocca. Shutterstock Aciclovir - Struttura Chimica L'aciclovir è un antivirale che trova impiego nel trattamento di diverse tipologie di infezioni e che si trova all'interno di moltissimi medicinali, adatti a vie di somministrazione anche differenti da quella orale (cutanea, oculare, endovenosa). Naturalmente, in questo articolo ci occuperemo dell'aciclovir per uso orale e dei medicinali formulati come compresse, come sospensione o come granulato per sospensione orale. I medicinali per uso orale a base di aciclovir sono classificati come farmaci di fascia A, pertanto, il loro costo può essere rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), interamente o parzialmente a seconda dei casi (può essere necessario corrispondere un ticket). Esempi di Medicinali contenenti Aciclovir in Compresse o Sospensione Orale Aciclin®

Aciclovir Accord®

Aciclovir Aurobindo®

Aciclovir Doc®

Aciclovir Pensa®

Aciclovir Ranbaxy®

Amodivyr®

Cycloviran®

Sinafid®

Tuclor®

Zovirax®

A Cosa Serve Indicazioni Terapeutiche dell'Aciclovir Compresse, Sospensione e Granulato per Sospensione Orale L'utilizzo dell'aciclovir compresse, granulato e sospensione orale è indicato: Per il trattamento delle infezioni da Herpes simplex di cute e mucose, incluso il trattamento dell'Herpes genitale;

Per sopprimere le recidive da Herpes simplex in pazienti immunocompetenti;

Per prevenire le infezioni da Herpes simplex in pazienti immunocompromessi;

Per trattare la varicella e l'Herpes zoster.

Avvertenze e Precauzioni Cosa bisogna sapere prima di utilizzare l'Aciclovir compresse e per uso orale? Prima di iniziare ad assumere l'aciclovir compresse o in altre formulazioni per uso orale è necessario informare il medico del proprio stato di salute, mettendolo a conoscenza della presenza di qualsivoglia disturbo o malattia. L'aciclovir per uso orale va usato con cautela in pazienti con problemi renali e in pazienti anziani. Va usata cautela anche nel trattamento, in particolare se a lungo termine o ripetuto, di pazienti con sistema immunitario indebolito, poiché si può assistere allo sviluppo di virus resistenti all'aciclovir. Inoltre, è opportuno sapere che se si prendono alte dosi di principio attivo, per tutta la durata del trattamento è necessario assumere abbondanti quantità di acqua al fine di mantenere un'adeguata idratazione.

Interazioni Interazioni Farmacologiche fra l'Aciclovir compresse e per uso orale e Altri Farmaci Prima di iniziare il trattamento a base di aciclovir compresse, o granulato per sospensione orale, o sospensione orale, è necessario informare il medico se si stanno assumendo o sono stati recentemente assunti farmaci quali: Farmaci per la prevenzione del rigetto nei trapianti, come il mofetile micofenolato;

Teofillina;

Probenecid;

Cimetidina. In qualsiasi caso, prima di iniziare ad utilizzare l'aciclovir per uso orale, il medico deve essere informato se il paziente sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere farmaci o prodotti di qualsiasi tipo - anche se non riportati nel soprastante elenco - inclusi i farmaci senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici, i prodotti omeopatici, ecc.

Come Funziona Meccanismo d'Azione dell'Aciclovir compresse e per uso orale L'aciclovir espleta la sua azione terapeutica interferendo con la sintesi del DNA virale. Difatti, l'aciclovir è un analogo nucleosidico purinico sintetico che, una volta assunto ed entrato all'interno delle cellule infettate dal virus, subisce processi di fosforilazione fino a divenire aciclovir trifosfato. Quest'ultimo possiede una struttura chimica molto simile a quella della guanosina trifosfato (GTOP) e viene pertanto incorporato nella catena di DNA virale in crescita al suo posto. Ciò determina un "errore" nel nuovo filamento di DNA la cui sintesi viene quindi arrestata con conseguente impossibilità di replicazione del virus.

Dosaggio e Modo d'uso Come si Somministra l'Aciclovir compresse e per uso orale e in Quali Dosi? Per l'uso orale, l'aciclovir è disponibile in forma di compresse, sospensione orale o granulato per sospensione orale. La dose di principio attivo da assumere, la frequenza di somministrazione e la durata del trattamento variano in funzione del tipo di infezione che si deve trattare e dello stato di salute del paziente. Sarà il medico a stabilire, su base individuale per ciascun paziente, la posologia e la durata della terapia. Si raccomanda, pertanto, si attenersi alle sue indicazioni. In caso di dubbi, rivolgersi nuovamente al medico.

Gravidanza e Allattamento L'Aciclovir compresse e per uso orale può essere utilizzato durante la Gestazione e nelle Madri che Allattano al Seno? L'uso dell'aciclovir durante la gravidanza andrebbe fatto solo se il medico lo prescrive in quanto lo ritiene effettivamente necessario e comunque esclusivamente sotto il suo stretto controllo. Pertanto, il medico stabilirà, caso per caso, se è necessario iniziare un trattamento a base di aciclovir, ma solo dopo un'attenta valutazione del rapporto fra i benefici attesi per la madre e i potenziali rischi per il nascituro. Poiché l'aciclovir viene escreto nel latte materno, il suo uso va evitato nelle madri che allattano al seno. Si segnala, inoltre, che per alcuni medicinali per uso orale a base di aciclovir, lo stato di gravidanza e lo stato di allattamento al seno sono espressamente considerati controindicazioni all'uso. Per tutti i motivi sopra citati, qualora fosse necessario iniziare un trattamento a base di aciclovir compresse, o sospensione orale o granulato per sospensione orale, le donne in gravidanza e le madri che allattano al seno devono necessariamente informare il medico della loro condizione.