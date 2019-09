Dal punto di vista chimico, l'acetazolamide è una sulfonammide. Per espletare la sua attività, essa deve essere assunta per via orale; non a caso, i medicinali che la contengono si trovano in forma di compresse. Questi, per essere dispensati, necessitano di presentazione di ricetta medica ripetibile; tuttavia, poiché classificati come farmaci di fascia A, il loro costo può essere rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN).

Al momento (Settembre 2019), l'acetazolamide è commercializzata in Italia all'interno di un'unica specialità medicinale avente nome commerciale Diamox®.