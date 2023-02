Aceclofenac: a cosa serve, quando si assume, effetti collaterali

Che cos'è l'Aceclofenac e caratteristiche generali L'aceclofenac è un principio attivo appartenente al gruppo dei farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS). Utilizzato nel trattamento di stati infiammatori e dolori di varia origine e natura, l'aceclofenac è disponibile all'interno di medicinali per uso orale e per uso cutaneo. Per la dispensazione di questi ultimi non è necessario presentare la ricetta medica in quanto trattasi di farmaci SOP (Senza Obbligo di Prescrizione) e classificati in fascia C, quindi a totale carico del cittadino. Al contrario, i medicinali a base di aceclofenac per uso orale possono essere acquistati solo dietro presentazione di ricetta medica ripetibile (RR) e sono classificati in fascia A, quindi il loro costo è rimborsabile dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), interamente o parzialmente, a seconda dei casi. Esempi di medicinali contenenti Aceclofenac Aceclofenac Accord®

Aceclofenac EG®

Airtal®

Gladio®

Kafenac® Shutterstock Aceclofenac - Struttura chimica

Interazioni Interazioni farmacologiche fra l'Aceclofenac e altri farmaci Prima di iniziare ad assumere l' aceclofenac per uso orale , il medico deve necessariamente essere informato se si stanno assumendo, si sono da poco assunti o si potrebbero assumere farmaci quali: Altri FANS, compreso l'acido acetilsalicilico (può manifestarsi un incremento degli effetti indesiderati);

Farmaci corticosteroidi (può verificarsi un aumento del rischio di emorragie o ulcerazioni gastrointestinali);

Diuretici (la loro attività può essere inibita dall'aceclofenac e da altri FANS);

Farmaci anticoagulanti (l'aceclofenac e gli altri FANS possono incrementarne l'azione);

Antiaggreganti piastrinici (può esservi un aumento del rischio di emorragia gastrointestinale in caso di assunzione concomitante con aceclofenac o altri FANS);

Farmaci antipertensivi (l'aceclofenac e i FANS possono ridurne l'attività);

Inibitori del reuptake di serotonina o SSRI (anche in questo caso, l'assunzione concomitante con aceclofenac o altri FANS può aumentare il rischio di emorragia gastrointestinale);

Farmaci antidiabetici (sono stati segnalati effetti ipoglicemici e iperglicemici con l'assunzione concomitante di aceclofenac);

Metotrexato (può verificarsi un incremento della tossicità di questo farmaco antitumorale);

Litio (l'aceclofenac e i FANS ne inibiscono l'eliminazione);

Digossina (anche in questo caso, l'aceclofenac e i FANS ne inibiscono l'eliminazione);

Farmaci immunosoppressori, come la ciclosporina e il tacrolimus (può verificarsi un aumento del rischio di nefrotossicità in caso di assunzione con aceclofenac o altri FANS);

Zidovudina (vi è un aumento del rischio di tossicità ematica in caso di assunzione concomitante con aceclofenac e altri FANS). Prima di iniziare ad utilizzare l' aceclofenac per uso cutaneo , invece, il medico deve essere preventivamente informato se si stanno già assumendo, si potrebbero assumere o si sono assunti da poco farmaci come: Altri antidolorifici;

Anticoagulanti orali;

Diuretici;

Digossina;

Litio. In qualsiasi caso, prima di iniziare la terapia con aceclofenac in qualsiasi sua forma e attraverso qualsiasi via di somministrazione, è necessario informare il medico se si stanno assumendo, sono stati recentemente assunti, o si potrebbero assumere, farmaci o prodotti di qualsiasi tipo - anche se non riportati nei soprastanti elenchi - inclusi i farmaci senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici, gli integratori alimentari, i prodotti omeopatici, ecc.

Sovradosaggio da Aceclofenac In caso di sovradosaggio da aceclofenac - accertato o sospetto - è importante contattare immediatamente il medico. Le misure da mettere in pratica in questi casi sono quelle che vengono comunemente impiegate in caso di avvelenamento da farmaci antinfiammatori non steroidei. Ad esempio, per l'avvelenamento orale si procede con la lavanda gastrica e l'uso di carbone attivo per rallentare l'assorbimento del farmaco, cui seguono - se necessari - trattamenti sintomatici e di supporto.

Come funziona? Aceclofenac meccanismo d'azione: come agisce? L'aceclofenac, in quanto farmaco antinfiammatorio non steroideo, espleta la sua azione terapeutica ostacolando la sintesi di prostaglandine pro-infiammatorie grazie all'inibizione dell'enzima ciclossigenasi (COX). Di tale enzima sono note tre isoforme: COX-1, COX-2 e COX-3. La COX-1 è un'isoforma costitutiva, normalmente presente nelle cellule e coinvolta nei meccanismi di omeostasi cellulare. La COX-2, invece, è un'isoforma inducibile che viene prodotta dalle cellule infiammatorie attivate. Questi enzimi convertono l'acido arachidonico in prostaglandine, prostacicline e trombossani. Alcuni di questi eicosanoidi sono implicati proprio nei processi infiammatori e nella mediazione delle risposte dolorose. Pertanto, inibendo la ciclossigenasi, l'aceclofenac è in grado di determinare un effetto antiflogistico ed antidolorifico. Oltre a ciò, il principio ha altresì dimostrato di possedere proprietà antipiretiche. Che differenza c'è fra Diclofenac e Aceclofenac? Entrambi, il diclofenac e l'aceclofenac, sono farmaci antinfiammatori non steroidei appartenenti al gruppo dei derivati dell'acido acetico che, tuttavia, presentano differente struttura chimica. Nonostante tale differenza a livello strutturale, negli studi condotti in vivo in modelli sperimentali di infiammazione acuta e cronica è emerso che l'aceclofenac possiede un'attività antiflogistica ed analgesica analoga a quella esercitata dal diclofenac, sia in termini terapeutici che di profilassi.

Dose e modo d'uso Come si somministra l'Aceclofenac? L'aceclofenac per uso orale è disponibile in forma di compresse rivestite e in forma di polvere per sospensione orale. Le compresse vanno deglutite intere con un sufficiente quantitativo d'acqua; mentre il granulato per sospensione orale deve essere disciolto in un bicchiere d'acqua, quindi mescolato e assunto immediatamente. In entrambi i casi, l'aceclofenac deve essere assunto preferibilmente durante i pasti . La crema cutanea a base di aceclofenac, invece, deve essere applicata direttamente sulla pelle in corrispondenza della zona da trattare. La posologia di aceclofenac sarà stabilita dal medico; indicazioni in merito sono altresì riportate sul foglietto illustrativo del medicinale che si deve utilizzare. In caso di dubbi, rivolgersi al medico o al farmacista.

Uso in gravidanza e allattamento L'Aceclofenac può essere usato durante la gestazione e nelle madri che allattano al seno? L'aceclofenac non deve essere utilizzato dalle donne in gravidanza, in particolare nel terzo trimestre, poiché in questo periodo i FANS possono esporre il feto a tossicità cardiaca e polmonare e malfunzionamento renale, mentre alla fine della gravidanza possono esporre sia la madre che il bambino ad aumento del tempo di sanguinamento e ad inibizioni delle contrazione uterine. Nel primo e secondo trimestre di gestazione il principio attivo non deve comunque essere utilizzato, a meno che il medico non lo ritenga assolutamente necessario. L'aceclofenac non deve essere utilizzato dalle madri che allattano al seno. I FANS come l'aceclofenac possono compromettere la fertilità e il loro uso è generalmente sconsigliato nelle donne che intendo iniziare una gravidanza. Si consiglia, perciò di parlare di questo con il medico o con il ginecologo.