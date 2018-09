Quando si può praticare l'Aborto Terapeutico?

L'esecuzione dell'aborto in Italia è regolamentato dalla legge 194/1978. Tale legge consente l'interruzione volontaria della gravidanza entro novanta giorni per motivazioni anche differenti dalla tutela della salute della donna (ad esempio, per ragioni economiche - quando la madre non è in grado di provvedere al sostentamento del nascituro - per ragioni sociali, per ragioni famigliari, ecc.). Dopo i novanta giorni di gestazione, invece, l'aborto è consentito solo se terapeutico.

In altri termini, l'aborto terapeutico può avvenire sia entro che dopo i primi novanta giorni, purché vi sia la presenza di gravi condizioni mediche che ne giustifichino l'esecuzione. Tali condizioni sono espressamente riportate nell'articolo 6 della legge 194 nel quale si afferma che l'aborto può essere praticato oltre il termine dei novanta giorni solo se:

Il proseguo della gravidanza e/o il parto costituiscono un grave ed effettivo pericolo per la vita della donna;

È stata accertata la presenza di processi patologici - tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro - in grado di determinare un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

Esempi pratici di casi in cui è Possibile ricorrere all'Aborto Terapeutico

Per poter procedere all'esecuzione dell'aborto terapeutico, è necessario che le condizioni mediche gravi per le quali quest'atto rappresenta l'unica soluzione siano accertate da un medico.

Le principali condizioni mediche riguardanti la madre che possono portare all'esecuzione di un aborto terapeutico sono rappresentate da:

Fra le gravi condizioni mediche che possono interessare il feto e indurre il medico ad optare per un aborto terapeutico, ritroviamo invece:

I disordini e le anomalie cromosomiche ;

e le ; I difetti neurologici ;

; Le malformazioni ;

; I disordini metabolici.

Infine, si segnala che l'aborto terapeutico può essere praticato anche in presenza di gravidanze multifetali che possono provocare la morte o lo sviluppo ritardato dei feti.