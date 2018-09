Quali sono gli Effetti Collaterali che possono manifestarsi durante l'Aborto Farmacologico?

Gli effetti collaterali dell'aborto farmacologico sono strettamente correlati ai farmaci somministrati alla paziente.

Ad ogni modo, gli effetti indesiderati più comuni alla procedura di aborto farmacologico consistono in:

Altri possibili effetti collaterali di maggior gravità che, in realtà, si potrebbero considerare come complicanze del trattamento, consistono in:

Chiaramente, quelli sopra riportati sono solo alcuni degli effetti collaterali che possono verificarsi dopo la somministrazione del farmaco abortivo e dell'analogo della prostaglandina. Inoltre, è bene precisare che il tipo e l'intensità degli effetti collaterali possono variare in funzione della settimana di gestazione durante la quale vengono assunti i farmaci, in funzione della sensibilità individuale di ciascuna donna ai medicinali somministrati e, addirittura, in funzione delle condizioni emotive e psicologiche in cui si trova la paziente.