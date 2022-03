Aborto Chirurgico: Quando si Fa e Come Funziona

In alternativa all'aborto chirurgico è possibile - qualora non vi siano controindicazioni - ricorrere all' aborto farmacologico . Tuttavia, quest'ultimo va eseguito entro la nona settimana di gestazione , ossia entro il 63esimo giorno dal primo giorno dell'ultima mestruazione .

L'interruzione di gravidanza può essere richiesta dalla donna entro i primi 90 giorni di gestazione per motivi di salute, motivi economici, sociali o familiari. In questi casi si parla di aborto volontario .

Come si Fa

La metodica maggiormente impiegata per l'esecuzione dell'aborto chirurgico è l'isterosuzione. Prima di descrivere brevemente in cosa consiste questo tipo d'intervento, tuttavia, è bene precisare che è necessario seguire un iter ben preciso per richiedere l'interruzione di gravidanza.

Durante il colloquio preventivo con il medico per richiederla saranno fornite tutte le informazioni necessarie e saranno date indicazioni sulla documentazione, sugli accertamenti e sulle analisi che è necessario effettuare prima di sottoporvisi. Per quel che riguarda le modalità di accesso alle strutture che eseguono l'interruzione di gravidanza, si precisa che ciascuna Regione possiede un proprio protocollo, così come può prevedere l'esecuzione di accertamenti diversi da quelli proposti in altre Regioni. Allo stesso tempo, all'interno di una stessa Regione, ogni struttura sanitaria che offre questo tipo di intervento può possedere un protocollo proprio, diverso da quello delle altre strutture del territorio. Tuttavia, ecografia e visita ginecologica preliminari sono generalmente sempre richieste.

Come si pratica l'Aborto Chirurgico?

L'aborto chirurgico viene fatto in ospedale o in strutture sanitarie abilitate all'esecuzione di questo tipo di intervento.

La paziente che si deve sottoporre all'interruzione di gravidanza chirurgica verrà ricoverata generalmente al mattino. Le fasi dell'intervento possono essere riassunte nei seguenti punti:

Dopo il ricovero e prima di entrare in sala operatoria, alla paziente verranno somministrati farmaci analoghi delle prostaglandine al fine di indurre una dilatazione della cervice uterina . In alternativa ai farmaci, la dilatazione del collo dell'utero può essere fatto per via strumentale , oppure possono essere sfruttate entrambe le modalità (farmacologica e strumentale).

al fine di indurre una . In alternativa ai farmaci, la dilatazione del collo dell'utero può essere fatto per , oppure possono essere sfruttate entrambe le modalità (farmacologica e strumentale). Trascorso l'intervallo di tempo necessario alla dilatazione della cervice (indicativamente, può variare da 30 minuti a qualche ora), la paziente viene portata in sala operatoria.

L'intervento può essere eseguito sia in anestesia locale , eventualmente con sedazione profonda, sia in anestesia generale . Il tipo di anestesia da impiegare verrà preventivamente definito con il medico prima dell'intervento.

, eventualmente con sedazione profonda, sia in . Il tipo di anestesia da impiegare verrà preventivamente definito con il medico prima dell'intervento. Lo svuotamento del contenuto uterino nell'ambito dell'isterosuzione viene fatto introducendo nell'utero una cannula collegata ad una pompa a vuoto elettrica che, una volta azionata, è in grado di aspirare il contenuto uterino . Il macchinario che consente questa operazione è chiamato " isterosuttore ".

collegata ad una pompa a vuoto elettrica che, una volta azionata, è in grado di . Il macchinario che consente questa operazione è chiamato " ". Se necessario, è possibile completare l'intervento mediante raschiamento , procedura che prevede l'utilizzo di uno strumento noto come " curette " grazie al quale è possibile raschiare delicatamente il rivestimento uterino per asportare ciò che non è stato possibile rimuovere con l'aspirazione.

, procedura che prevede l'utilizzo di uno strumento noto come " " grazie al quale è possibile raschiare delicatamente il rivestimento uterino per asportare ciò che non è stato possibile rimuovere con l'aspirazione. Al termine dell'intervento, la paziente viene riportata nella camera assegnatale e tenuta sotto osservazione per almeno tre ore. Appena possibile, il personale sanitario del reparto fornirà tutte le indicazioni e il supporto del caso.

Prima dell'intervento, inoltre, è possibile iniziare una profilassi antibiotica. Ad ogni modo, anche in questo caso, ciò verrà preventivamente discusso con il medico, in quanto è necessario individuare la presenza di eventuali controindicazioni all'uso di farmaci antibiotici (ad esempio, presenza di allergie).

Al termine dell'intervento, se richiesto e se il medico non rileva problemi, è possibile inserire un dispositivo intrauterino contraccettivo allo scopo di prevenire future gravidanze non desiderate. Anche in questa circostanza, il tema potrà essere discusso con il medico prima dell'esecuzione dell'aborto chirurgico.

Quanto dura un Aborto Chirurgico e Quanto tempo di deve restare in Ospedale?

L'aborto chirurgico, nella stragrande maggioranza delle strutture e salvo insorgenza di complicazioni, viene fatto in regime di day hospital: la paziente viene quindi ricoverata al mattino e poi dimessa nel pomeriggio/sera.

L'intervento chirurgico in sé ha una durata che può variare dai 10 ai 20 minuti circa.

Verranno poi programmate delle visite di controllo ad intervalli di tempo che possono variare da una struttura sanitaria all'altra.