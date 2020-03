TuttiACasaConMypt: i nostri consigli per restare in forma sempre

Questo è un periodo particolare, in cui ci viene chiesto di limitare le nostre uscite il più possibile, per questo MyPersonalTrainer viene direttamente a casa tua con tanti consigli per prendersi cura del proprio benessere. Esercizi, ricette e consigli su alimenti da sperimentare, tips per mantenere mente e corpo sempre in forma. Hai delle domande da fare ai nostri esperti o vuoi raccontarci come stai trascorrendo questo tempo (magari può essere un suggerimento anche per gli altri!) taggaci nelle tue stories e usa l'hashtag #TuttiACasaConMypt

Il workout del giorno: focus addominali Come tonificare gli addominali in maniera efficace? In questo workout a corpo libero, per il quale avete bisogno unicamente di un materassino, la nostra Gabriella Vico ci proprone 4 esercizi mirati per la fascia addominale che, se ripetuti durante la settimana, aiutano a raggiungere l'obiettivo pancia piatta. Guarda il video

La pillola di cucina Una ricetta da 112 calorie, perfetta per 4 persone da preparare in soli 20 minuti! Varianti e Sostituzioni: le uova possono essere sostituite con della mollica di pane imbevuta nel latte di soia, mentre al posto dei fagioli si possono usare altri legumi a piacere o del riso Guarda il video

Tips di benessere Sapete che leggere è una delle attività che aiuta a ridurre lo stress e a mantenere il cervello in allenamento? La lettura fa bene!

La spesa a casa tua: il nostro consiglio In questi giorni ci viene raccomandato di uscire di casa il meno possibile e solo per ragioni di primaria importanza, come ad esempio fare la spesa. Premettendo che non c'è rischio di rimanere senza cibo, perché i negozi di generi alimentari non verranno mai chiusi ed il transito merci è garantito, c'è una soluzione semplice: la spesa consegnata a domicilio. Il servizio Amazon Pantry garantisce a tutti coloro che hanno un abbonamento Amazon Prime, di effettuare la scelta dei prodotti online attraverso la sezione dedicata e vedersela portare direttamente a casa. Le scatole per la spesa hanno una capacità massima di 20 kg o 110 litri. Tra i prodotti acquistabili, non ci sono unicamente i generi alimentari non deperibili, ma anche prodotti per la casa, per l'igiene e la cura della persona, per i bambini e per i nostri amici a quattro zampe.