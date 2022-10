In occasione del Prime Day 2022, in due date, l'11 e il 12 Ottobre, sullo store di Amazon potete trovare il materasso più adatto alle vostre esigenze e alle vostre tasche . Con gli sconti del Prime Day 2022 di Amazon potrete acquistare i migliori materassi a dei prezzi davvero convenienti, approfittate dunque degli sconti del Prime Day se avete intenzione di rinnovare il vostro materasso. Non vi resta che iscrivervi ad Amazon Prime e, se idonei, iniziare una periodo d'uso gratuito di 30 giorni su www.amazon.it/prime.

Per offrire un'esperienza di sonno rigenerante, Inex propone il materasso ad aria nella versione matrimoniale con un'altezza che varia dai 33 e i 56 cm, in base ai modelli. Questo materasso nello specifico ha le seguenti dimensioni: 152 x 203 x 56 cm.

Tra le varie tipologie di materassi, in occasione del Prime Day su Amazon troveremo in offerta alcuni materassi ad aria :

Accessori letto per la cura della persona in sconto Prime Day 2022

Non c'è niente di meglio dopo una giornata al freddo, che mettersi in un letto caldo e farsi avvolgere dal calore delle coperte. Non solo si ritrova il benessere dopo una giornata dura, ma il calore allevia le tensioni e i dolori muscolari. Ecco un coprimaterasso termico e alcune sottocoperte termiche in offerta con il Prime Day.

Beurer TS 26 - Coprimaterasso termico scaldaletto

Il calore stimola la circolazione sanguigna, allevia il mal di schiena e la tensione muscolare e aumenta il livello di benessere. E' proprio quello che si propone di fare il coprimaterasso termico matrimoniale TS 26 XXL di Beurer, lo scaldaletto perfetto per un meritato riposo.

Il coprimaterasso Beurer ha un sistema di sicurezza e prevede 2 interruttori rimovibili per 2 zone di riscaldamento individuali con 3 livelli di temperatura ciascuna.

Medisana HU 665 Sottocoperta elettrica

La sottocoperta elettrica Medisana hu 665 assicura una piacevole sensazione di benessere anche dopo giornate estenuanti. Dispone di 3 livelli di temperatura per soddisfare tutte le necessità. Si adatta ad ogni letto stendendola e posizionandola sopra le lenzuola. Il comodo telecomando, facilmente rimovibile, controllerà i livelli di temperatura.

L'HU 665 ha un sistema di sicurezza integrato che spegne automaticamente il sottoletto di calore al surriscaldamento.

Medisana HU 674 Sottocoperta elettrica

Essendo il calore una sensazione soggettiva, questa sottocoperta riscaldato ha quattro livelli di temperatura per soddisfare ogni esigenza. Con una dimensione di 150 x 80 cm, l'HU 674 è adatta a tutti i letti. Grazie al pratico telecomando cablato, lo scaldaletto riscaldato è facile da usare. L'interruttore rimovibile lo rende lavabile, rendendolo adatto alla lavatrice.

Medisana HU 662 Sottocoperta elettrica

Questa sottocoperata elettrica è adatta a qualsiasi letto: con una dimensione di 150 x 80 cm. Basta stenderla, metterci sopra un lenzuolo e sarai pronto a goderti il delicato calore

Dispone di 6 livelli di temperatura, adattandosi al calore soggettivo di ognuno e di un sistema di protezione anti-surriscaldamento: per l'utilizzo affidabile l'HU 662 ha un sistema di sicurezza integrato che spegne automaticamente il sottoletto di calore al surriscaldamento

Il calore piacevole promette alleviamento di tensioni e dolori muscolari e aiuta a trovare il benessere dopo una giornata dura.

"Contenuto sponsorizzato: My-personaltrainer.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, My-personaltrainer.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificate disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati."