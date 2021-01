5 minuti di routine serale per combattere l'ansia

Ansia serale e disturbi del sonno

Nonostante la stanchezza dovuta all'intensa giornata che si sta per concludere, non appena la testa si appoggia al cuscino, la mente inizia a correre. Le domande che spesso complicano il prendere sonno si manifestano. Cosa non hai realizzato oggi che devi fare domani? Perché si è verificato quel problema sul lavoro? Hai risposto a quell'email? A queste, si aggiungono stati di agitazione per preoccupazioni che costellano la vita di chiunque. Ciò contribuisce ai disturbi del sonno. Per invertire la marcia, è utile ritagliarsi cinque minuti di tempo prima di addormentarsi, recitando mantra positivi. Le affermazioni positive cambiano infatti le connessioni neurali nel cervello per creare una visione di sé più positiva e sviluppare la resilienza. Di notte, possono essere ancora più potenti. Quando si passa dallo stato di veglia a uno stato di sonno, le onde cerebrali entrano in uno stato alfa. Durante questo periodo, si è in grado di attingere al subconscio. Questo consentirà di tenere sotto controllo gli stati di ansia e agitazione serale e notturna.