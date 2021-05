21 Giorni per Rinascere: Cos'è e Come Funziona questo Metodo

Cambiare vita, un proposito più facile a dirsi che a farsi e che in molti casi rimane intrappolato nelle cose che si rimandano all'infinito. Uno degli ostacoli più grandi che solitamente si incontrano è che, anche quando non si è pienamente soddisfatti della propria vita, non si sa da dove iniziare per dare una svolta che sia davvero significativa. Tra i tanti metodi per farlo, uno dei più affascinanti è quello teorizzato dal medico ed esperto di alimentazione Franco Berrino, insieme all'allenatore David Mariani e all'esperto di meditazione Daniel Lumera. Dall'unione delle loro competenze, è nata la teoria secondo la quale si possa dare una svolta alla propria esistenza in 21 giorni.

Cos’è la teoria dei 21 giorni La ricetta che promette di far trovare a tutti la chiave per abbandonare vecchie abitudini e quotidianità che ormai non appartengono più a chi le vive è nota come teoria dei 21 giorni. Tanto basterebbe, infatti, per cambiare stile di vita, abbracciare un'alimentazione più sana e una routine all'insegna del benessere, che faccia ritrovare, o scoprire per la prima volta, il giusto equilibrio fisico e mentale. Un viaggio a tappe che ogni giorno avrebbe il potere di far sentire più vitali, gioiosi e dotati di energia inaspettata. Ragazzi adulti, anziani, non esistono limiti d'età per ricevere benefici da questa esperienza wellness, serve solo lasciare andare il passato e cercare di andare incontro al futuro con entusiasmo. L'esistenza di ognuno è fatta di scelte e fare quelle giuste, soprattutto per quanto riguarda alimentazione e attività fisica, può fare la differenza in termini di longevità e qualità della vita. Portare avanti per troppo tempo cattive abitudini, oltre a essere sbagliato nell'immediato, può determinare conseguenze a volte irreversibili, ma cambiare è possibile in qualsiasi momento, l'importante è volerlo. Fissare degli obiettivi Porsi obiettivi concreti e avere la forza di perseguirli è tra le prerogative del metodo dei 21 giorni. Qualunque essi siano, scriverli su un quaderno in modo da fissarli nero su bianco può aiutare notevolmente. Il segreto del success, sarebbe quello di compiere ogni giorno azioni positive, che con il passare del tempo si tramutino in abitudini consolidate. Per gli esperti, sarebbero sufficienti 21 giorni per trasformare gesti ed esercizi inizialmente lontani dal proprio modo di vivere in abitudini consolidate, in grado di generare cambiamenti fisiologici e mentali permanenti. Percorso graduale Secondo quanto teorizzato da Franco Berrino però, i cambiamenti non sono frutto di decisioni drastiche o sconvolgimenti radicali della propria routine, ma derivano da evoluzioni lente, cammini che passo dopo passo conducano alla meta. Solo in questo modo è possibile porre corpo e mente nelle condizioni di dialogare in modo proficuo. È la pazienza, dunque, a dover fare da filo conduttore al cambiamento. La fretta, invece, va allontanata, perché rischierebbe solo di non far giungere ad alcun risultato, ma provocare uno stress elevato e controproducente. Percorrere una strada nuova e sconosciuta può portare a qualche inciampo, per questo uno dei consigli da tenere in considerazione è quello di mettere in conto eventuali cadute e di non farsi scoraggiare da temporanei fallimenti o battute d'arresto. Fanno infatti anch'esse parte del percorso.