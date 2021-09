Zampe di gallina: esercizi facciali utili

Questi tipi di rughe sono fra le più detestate e quindi combattute e, benché non siano certo risolutivi, esistono alcuni esercizi facciali che si possono fare per provare a diminuirle e prevenirle.

Zampe di gallina è il nome con il quale comunemente vengono identificate le pieghe che si formano attorno agli occhi , in particolar modo vicino all'attaccatura esterna.

Altrimenti il rischio è di incorrere nelle molte conseguenze negative che un'esposizione non sicura può provocare, come la disidratazione della pelle e la conseguente formazione di segni evidenti.

Quando si passa del tempo sotto il sole, sia al mare sia in città, la pelle subisce una forte aggressione e per questo deve essere preservata da uno strato di lozione con fattore di protezione alto.

Le rughe attorno agli occhi interessano in egual misura uomini e donne e si formano a causa di un cedimento delle strutture cutanee, che può avere diverse cause.

Ecco i tre più indicati per combattere le zampe di gallina.

Per farlo può essere d'aiuto svolgere regolarmente semplici esercizi facciali , i cui risultati però non sono immediati ma potrebbero richiedere da 6 a 12 mesi per divenire visibili.

Tuttavia, non è detto che una volta comparse sul volto, non sia possibile provare a mitigarle .

L'ideale, quando si parla di rughe , è fare in modo di ritardarne la comparsa il più possibile , mettendo in atto tutte quelle azioni volte a scongiurarle, prima tra tutte mantenere sempre la pelle a un buon livello di idratazione.

Reali benefici ed eventuali controindicazioni

La ginnastica facciale è piuttosto in voga e, anche se da sola non può assicurare la scomparsa delle zampe di gallina, unita ad altre strategie è sicuramente un buon modo per mantenere elastica la pelle del viso. Inoltre, se gli esercizi vengono effettuati correttamente, senza sforzare eccessivamente le parti del viso coinvolte, gli effetti negativi sono inesistenti.

Il modo principale per ottenere risultati visibili, soprattutto in termini di prevenzione delle rughe, è quello di perseverare.

La ginnastica facciale, infatti, necessita di essere svolta con regolarità almeno tre volte a settimana, ricordandosi di far riposare la pelle dalle 24 alle 72 ore tra una sessione e l'altra. Durante i giorni di allenamento le serie devono essere svolte con le tempistiche descritte.

Come aumentare i risultati della ginnastica facciale

Per giungere a un risultato soddisfacente i fattori in campo sono tanti ed è necessario che giochino in simultanea.

Diversi gli aspetti da non sottovalutare e da affiancare alla ginnastica facciale per combattere le zampe di gallina.

Per prima cosa mai dimenticarsi di svolgere una skincare di bellezza quotidiana attenta e scrupolosa, tarata sulle caratteristiche della propria pelle. Con il passare degli anni mantenere l'idratazione è fondamentale per prevenire le rughe e in particolar modo le zampe di gallina, quindi mai dimenticarsi di stendere un buon contorno occhi.

Anche il fumo, oltre al tempo, è nemico della pelle perché è in parte responsabile della diminuzione dell'elasticità, che a sua volta porta alla formazione di segni.

Infine, anche bere molta acqua aiuta a mantenere morbida ed idratata la pelle e a prevenire le zampe di gallina.