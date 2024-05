Le migliori posizioni dello yoga per capelli Chiunque sia alla ricerca di un altro buon motivo per rinnovare l'abbonamento al corso di yoga non dovrebbe cercare oltre. Non si tratta solo di uno "sport" completo, che migliora la flessibilità, tonifica i muscoli e migliora le prestazioni del cuore rasserenando la mente. Lo yoga per capelli, o hair yoga, è una disciplina che, combinata allo yoga tradizionale, favorisce anche la bellezza naturale della chioma e aiuta a farla crescere forte e sana. Prima di entrare nel dettaglio, però, vi ricordiamo di seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornata su tutte le novità su benessere, bellezza e salute.

La cura dei capelli passa anche dallo sport Innanzitutto, è bene ricordare che il capello non è solo un simbolo di femminilità e bellezza, ma è anche un modo che abbiamo per esprimere la nostra individualità. Col tempo che passa, la chioma tende a spegnersi, a perdere spessore e lucentezza, e lavaggio e styling cominciano a non essere più sufficienti. Lo sport gioca in ruolo fondamentale nella cura della cute, aiutando ad espellere le tossine e a tenerci giovani, non solo fuori, ma anche dentro, attraverso la disciplina. In particolare lo yoga è un'attività che può essere praticata a tutte le età e a tutti i livelli di intensità: un valido aiuto per renderci dinamiche, tenerci giovani, elastiche e contribuire, anche, alla bellezza naturale del capello. Già, ma in che modo?