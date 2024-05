Lo yoga facciale prevede una serie di movimenti, e di strumenti , specifici per attivare i muscoli della faccia , e sui social media spopola come attività di mindful skincare , ma anche perché funziona davvero nel rallentare l'insorgenza dei primi segni dell' invecchiamento cutaneo . Prima, però, ti ricordiamo di seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornata su tutte le novità su benessere , bellezza e salute.

Cos’è lo yoga facciale?

Lo yoga facciale si avvale di una serie di massaggi, movimenti e buone abitudini di riattivazione dei muscoli facciali, anche con l'uso di strumenti specifici, pensati per farti apparire più giovane.

Sebbene la ricerca stia ancora lavorando per trovare risposte conclusive, esistono alcune teorie scientifiche che evidenziano come il movimento, e alcuni esercizi di yoga facciale nello specifico, possano avere un effetto rimpolpante, attenuare le rughe e far risplendere la pelle.

Nella ricerca "Association of Facial Exercise with the appearance of Aging", viene spiegato che le manifestazioni visibili dell'invecchiamento facciale non includono solo la lassità e i cedimenti della pelle "svuotata", ma anche un problema di riduzione dei volumi di grasso e muscolatura.

La ricerca spiega che il recente interesse per lo yoga facciale è volto a riattivare i muscoli del viso, e che praticandolo con costanza, circa 30 minuti al giorno per 2 mesi, è possibile vedere i primi risultati.