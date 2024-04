Yamuna Body Rolling, un rituale di bellezza e benessere Con l'arrivo dei 50 anni ci ritroviamo sicuramente ad affrontare nuove sfide: il nostro corpo cambia, si modifica, i suoi ritmi rallentano e facciamo i conti con tutto ciò che riguarda la menopausa. Il piccolo uragano di cambiamenti che ci travolge, però, non deve impedirci di pensare al nostro benessere. Come? Valutando trattamenti che armonizzino il benessere del corpo e quello della mente. Uno di questi è il Yamuna Body Rolling, un trattamento di benessere innovativo e altamente strategico che permette soprattutto alle donne di mezza età di raggiungere un equilibrio fra elasticità, energia e sensazione di rinvigorimento. Adesso vi spiegheremo tutte le sue caratteristiche entrando nel dettaglio, ma prima vi invitiamo a seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornate su tutte le novità di bellezza e benessere.

Cos'è questa disciplina? È difficile spiegare sinteticamente che cos'è il Yamuna Body Rolling, per un semplice motivo: si tratta di un connubio fra allenamento sportivo total body, yoga, pilates e stretching che incontra anche le stimolazioni e le sensazioni che possiamo trovare in un massaggio. In più, considerati i movimenti lenti e rilassanti, racchiude tutti i principi introspettivi che sono propri della meditazione. A studiarlo, teorizzarlo e a trasformarlo in una vera e propria disciplina è stata la terapeuta olistica Yamuna Zake (da cui il trattamento prende il nome), che oltre quarant'anni fa è riuscita a trovare il modo perfetto per mettere insieme quelli che, secondo lei, sono i punti cardine del benessere complessivo: Stimolazione delle ossa ;

; Stimolazione dei tendini ;

; Allungamento muscolare ;

; Rilassamento muscolare ;

; Rilassamento e benessere mentale. Perfetto sia prima che dopo altre attività sportive, il Yamuna Body Rolling si contraddistingue per la sua delicatezza e per quelli che sono i suoi benefici sia a breve che a lungo termine (che approfondiremo tra poco). Per approfondire: Yoga in menopausa: tutti i benefici

Come si fa? Ma come si fa il Yamuna Body Rolling? Per prima cosa occorre precisare che, come per tutte le tutte le discipline sportive, sarebbe bene affidarsi a degli istruttori esperti e qualificati, che sapranno indicarvi una serie di esercizi mirati per massimizzare i benefici. Fatta questa premessa, questa disciplina si basa sull'uso di una serie di palle di diverse dimensioni e si divide in tre macro aree che possono essere combinate tra loro: Yamuna Corpo;

Yamuna Viso;

Yamuna Piedi. Per ogni macro area è previsto l'uso di una o più sfere appositamente progettate per massaggiare e rilassare i muscoli, migliorare la flessibilità e aumentare la mobilità articolare, tutti benefici molto importanti, in particolare dopo i 50 anni. Per approfondire: Massaggio ai Piedi: come si fa? Quali sono i benefici?

Come funziona questo allenamento? Il funzionamento del Yamuna Body Rolling differisce in base alla macro area trattata. Per quanto riguarda il corpo (spalle, braccia, gambe, addome, schiena, gambe) gli esercizi si svolgono in carico, usando palle che arrivano a un diametro massimo di circa 32 centimetri con l'obiettivo di andare a lavorare, stimolare, decontrarre e allungare muscoli, tendini e ossa di parti specifiche. Ogni palla è progettata per adattarsi alle curve del corpo, consentendo un massaggio profondo e mirato. Ciò vale anche per il viso e per i piedi, dove però vengono usate sfere più piccole e non sono previsti esercizi in carico. Nel caso del viso i movimenti della palla su specifiche aree del volto è mirato a tonificare, mentre nel caso dei piedi si punta a rieducare il passo e a rinforzare i muscoli. La routine di esercizi proposta per ogni area, come abbiamo già detto, può anche essere coniugata a quella delle altre aree per ottenere una connessione più profonda tra mente e corpo, oltre che benefici in termini di mobilità articolare e rilassamento. Per approfondire: 10 esercizi di yoga facciale per viso e collo

I benefici sul corpo Il Yamuna Body Rolling offre una serie di benefici per chiunque, ma può essere particolarmente vantaggioso dopo i 50 anni. Come si può leggere nello studio Effects of Yamuna Body Rolling on Muscle Elasticity and Physical Performance, pubblicato su ResearchGate, tra i suoi principali vantaggi ci sono: Miglioramento della flessibilità e della mobilità : gli esercizi, le pressioni e i massaggi del Yamuna Body Rolling rilassano i muscoli tesi e migliorano la flessibilità e la mobilità articolare, consentendo una maggiore libertà di movimento;

: gli esercizi, le pressioni e i massaggi del Yamuna Body Rolling rilassano i muscoli tesi e migliorano la flessibilità e la mobilità articolare, consentendo una maggiore libertà di movimento; Alleviamento del dolore : il rilassamento dei muscoli e la riduzione della tensione possono contribuire, a loro volta ad alleviare il dolore muscolare e articolare associato all'invecchiamento;

: il rilassamento dei muscoli e la riduzione della tensione possono contribuire, a loro volta ad alleviare il dolore muscolare e articolare associato all'invecchiamento; Stimolazione della circolazione : il movimento della palla sul corpo può stimolare la circolazione sanguigna e linfatica, contribuendo a migliorare la salute generale della pelle e dei tessuti;

: il movimento della palla sul corpo può stimolare la circolazione sanguigna e linfatica, contribuendo a migliorare la salute generale della pelle e dei tessuti; Miglioramento della postura : il Yamuna Body Rolling aiuta anche a riallineare la postura e a correggere eventuali squilibri muscolari, riducendo il rischio di dolori e tensioni croniche;

: il Yamuna Body Rolling aiuta anche a riallineare la postura e a correggere eventuali squilibri muscolari, riducendo il rischio di dolori e tensioni croniche; Riduzione dello stress: il rilassamento dei muscoli e il movimento del corpo possono aiutare a ridurre lo stress e l'ansia, promuovendo una sensazione di benessere generale. Tutti questi benefici sono perfetti per chi ha raggiunto la mezza età. In questa fase della vita, infatti, la massa muscolare tende a diminuire, così come la densità ossea, aumentando il rischio di osteoporosi. Inoltre il nostro corpo, per via di alterazioni ormonali e per il rallentamento del metabolismo delle cellule, inizia a perdere anche flessibilità e mobilità articolare, cosa che aumenta il rischio di dolori articolari e muscolari e tensione cronica. In estrema sintesi, il Yamuna Body Rolling può aiutare a contrastare questi effetti del processo di invecchiamento.

I vantaggi del Yamuna Body Rolling sul viso Non possiamo non approfondire i benefici del Yamuna Body Rolling per il viso. La routine di esercizi destinata al volto comporta degli effetti davvero notevoli che possono essere un toccasana per combattere l'invecchiamento cutaneo, specie superati i 50 anni: Distensione delle rughe : per via della stimolazione ossea i muscoli si scollano e si tonificano, rendendo la pelle più distesa e migliorando l'aspetto delle rughe;

: per via della stimolazione ossea i muscoli si scollano e si tonificano, rendendo la pelle più distesa e migliorando l'aspetto delle rughe; Alleviamento delle tensioni : il massaggio, la frizione e i movimenti delle sfere sul viso ammorbidiscono i muscoli e alleviano le tensioni, riducendo le contrazioni facciali involontarie;

: il massaggio, la frizione e i movimenti delle sfere sul viso ammorbidiscono i muscoli e alleviano le tensioni, riducendo le contrazioni facciali involontarie; Stimolazione della produzione di collagene : la routine di esercizi proposta massaggia la pelle e stimola i muscoli in profondità, cosa che permette di stimolare la produzione di collagene;

: la routine di esercizi proposta massaggia la pelle e stimola i muscoli in profondità, cosa che permette di stimolare la produzione di collagene; Stimolazione della produzione di elastina : lo stesso vale per l'elastina, che grazie alla pressione della palla e allo scollamento dei muscoli viene prodotta in quantità maggiori;

: lo stesso vale per l'elastina, che grazie alla pressione della palla e allo scollamento dei muscoli viene prodotta in quantità maggiori; Incremento della luminosità della pelle: i movimenti, le frizioni e le pressioni della palla stimolano inoltre il microcircolo, cosa che ossigena la pelle e la rende più luminosa e vitale. Non è tutto qui: il Yamuna Body Rolling per il viso, come dimostra lo studio The Theory and Technique of Yamuna Body Rolling pubblicato su PubMed, sarebbe in grado di migliorare alcuni disordini temporomandibolari e sembrerebbe aiutare chi soffre di sinusite.