Vitamina C per la Pelle: Cos’è? Funziona?

Cos'è la Vitamina C La vitamina C (o acido ascorbico) è la vitamina per eccellenza, in quanto partecipa a numerosi processi biologici e meccanismi fisiologici "protettivi" per l'organismo. Nel corpo umano, questa molecola potenzia le difese immunitarie, previene le malattie cardiovascolari, supporta la cicatrizzazione delle ferite, facilita l'assorbimento del ferro, ma non solo. La funzione per la quale è più conosciuta è quella antiossidante: la vitamina C protegge le cellule dai radicali liberi - residui del metabolismo altamente reattivi e carichi di energia, che si formano durante i processi metabolici - coadiuvandone la neutralizzazione. Quest'effetto si traduce nella prevenzione di infiammazioni, invecchiamento e sviluppo di tumori. Per questo, è importante assumerla attraverso gli alimenti che ne sono ricchi, affinché l'organismo possa trarne vantaggio.

Vitamina C per la Pelle: caratteristiche e proprietà In ambito cosmetico, la vitamina C è conosciuta soprattutto per la sua potente attività antiossidante. Questa si esprime attraverso l'effetto scavenger, cioè si comporta letteralmente come uno "spazzino" delle specie reattive dell'ossigeno e nella rigenerazione dell'α-tocoferolo (vitamina E), a partire dalla sua forma ossidata. Da un lato, quindi, la vitamina C è in grado di fornire una protezione anti-radicalica diretta (riduce la reattività chimica e, di conseguenza, la tossicità dei radicali liberi); dall'altro, è in grado di amplificare i benefici assicurati da altre sostanze antiossidanti (tra cui vitamina E e glutatione) e partecipa ai processi metabolici che portano alla loro rigenerazione fisiologica, rendendole nuovamente utili nella loro importante attività contro i radicali liberi. Dal punto di vista chimico, i radicali liberi questi composti sono molto instabili, rimangono in vita solo pochi millesimi di secondo, durante i quali attaccano qualsiasi molecola dell'ambiente circostante, allo scopo di acquistare stabilità. Di norma, i radicali liberi non creano problemi, in quanto vengono neutralizzati dagli antiossidanti naturalmente presenti nei tessuti, che li bloccano e ne prevengono i potenziali danni. Quando trovano le condizioni adatte, i radicali liberi sono in grado d'instaurare reazioni che favoriscono la produzione di sostanze tossiche e danneggiano alcuni componenti cellulari (tra cui fosfolipidi di membrana, DNA e proteine).