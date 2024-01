Cos’è la visual weight? A ogni volto il suo make-up perfetto, o meglio, il modo più corretto di applicarlo. Parliamo della Visual Weight, letteralmente "peso visivo". Una teoria che ci spiega come truccare il nostro viso tenendo conto della sua forma, dell'altezza della fronte, della distanza tra gli occhi o della lunghezza delle ciglia. Dettagli unici in ognuno di noi e che fanno la differenza tra un volto e l'altro, così come tra un trucco e un altro. Un modo per capire esattamente come applicare il make-up nel modo migliore e seguendo delle linee guida capaci di valorizzare davvero il viso in ogni sua parte, realizzando un trucco ad hoc ed enfatizzando o minimizzando le diverse peculiarità che caratterizzano ogni persona in modo diverso.

Visual weight: cosa significa? Un termine che, come detto, significa "peso visivo" e che pone l'attenzione sul fatto che, a seconda delle caratteristiche naturali del volto, ogni make-up può avere effetti e risultati diversi. E questo non tanto in base alla bravura o abilità di chi lo applica, ma a come è fatto il viso sul quale viene steso il trucco stesso, alla sua lunghezza, alla sua forma, ai suoi dettagli che cambiano a seconda della persona e che, allo stesso modo, modificano la resa del make-up. Una teoria che identifica due macro tipologie di volto, nate sulla base di caratteristiche più o meno evidenti dello stesso, la high visual weight, ovvero quando il peso visivo del volto è ad alto impatto, e la low visual weight, a basso impatto visivo. Nel primo caso, si parla di visi con tratti definiti e piuttosto evidenti, come una specifica forma delle labbra o degli occhi. Nel secondo caso, invece, la visual weight a basso impatto, le peculiarità del volto saranno più armoniose tra loro, meno evidenti, per esempio nel caso di un viso tondo e di dettagli delicati.

Come capire la propria visual weight? Per capire esattamente in quale delle due tipologie rientra la propria visual weight, si devono prendere in esame tre caratteristiche principali: la prominenza della struttura ossea;

la prominenza delle caratteristiche facciali e la relativa posizione sul volto;

il volume di ogni parte del viso. Nel caso di una fronte ampia, zigomi sporgenti, una mascella importante piuttosto che labbra voluminose, per esempio, la probabilità di avere una visual weight ad alto impatto visivo è sicuramente maggiore. Al contrario, chi ha dei tratti del viso più delicati, dolci, omogenei e un viso rotondo e con caratteristiche meno evidenti, avrà un impatto basso e una low visual weight.

Come misurare la visual weight con lo smartphone Oltre a questi dettagli visivi e riscontrabili facilmente semplicemente osservandosi, per capire la propria visual weight è utile l'utilizzo di uno smartphone, con cui realizzare due selfie in bianco e nero, applicandoci un contrasto. Nel caso in cui, utilizzando un contrasto minimo, la pelle del volto rimane luminosa e le linee del viso non si cancellano, allora il vostro viso rientra nelle categoria a basso peso visivo o low visual. Nel caso in cui, invece, andando ad aumentare il contrasto al massimo e con luci altissime, l'effetto visivo del volto migliori, si è di fronte a una tipologia di viso ad alto impatto visivo, o high visual weight.

A cosa serve? Una teoria che, seppur non riconosciuta come una regola nel settore del beauty e dei professionisti e make-up artist che ci lavorano, può essere un grande alleato e punto di partenza utile a capire come truccare bene il proprio viso e come andare a enfatizzarne i punti di forza, in modo naturale e armonioso. Cosa importantissima, soprattutto per la grandissima quantità di tendenze beauty che ogni anno vengono lanciate dagli addetti a lavori di settore e prese come spunto per la realizzazione dei make-up quotidiani di ognuno di noi. Una linea guida utilissima per prendersi cura della propria bellezza utilizzando al meglio gli strumenti che ci fornisce il mondo del beauty e quelli che ci sono stati donati da Madre Natura. Ed evitando di appiattire e omologare quello che questa ci ha dato e che ci rende unici e diversi da chiunque altro. Per approfondire: Struccanti Migliori: Quale Scegliere e Come Usarli

Come rendere il viso meno lungo Se la vostra tipologia di viso è allungata, per esempio, e il vostro intento è quello di minimizzare la sua lunghezza, la cosa migliore da fare è quella di giocare con le luci e le ombre, creando un effetto che vada ad allargare il volto. Per farlo i prodotti migliori sono senza dubbio l'illuminante e il blush, due alleati preziosi per far risaltare gli zigomi e donare maggior tridimensionalità al viso. Ottimo anche un trucco occhi mirato, come uno smokey eyes o il cat eye, applicando matita e/o eyeliner e andando a creare un effetto più orizzontale allo sguardo. Stessa cosa vale per le sopracciglia, che si possono modificare con un disegno che si allunghi orizzontalmente e in modo dritto, senza curvature. Semplici ma efficaci stratagemmi per questa tipologia di volto che rientra nella categoria high visual weight.

Come allargare il viso con il trucco Caratteristica tipica del volti low visual, invece, è la loro dimensione minuta, dai tratti e dai lineamenti delicati e armoniosi. Per questo è facile voler aumentare la volumetria dello stesso, enfatizzando alcune parti con il make-up. Un prodotto utile per allargare il viso con il trucco seguendo le linee guida della visual weight, quindi, è quello di utilizzare il blush sulla gote e sugli zigomi o optare per la tecnica del contouring. Per le labbra, invece, e per andare ad aumentarne il volume, è sufficiente l'utilizzo di una matita labbra da applicare appena fuori il contorno naturale delle stesse e senza esagerare, per non creare un effetto poco armonioso o innaturale.