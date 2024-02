Rimedi per il viso stanco: i più veloci A volte basta dormire qualche ora in meno oppure trascorrere la serata fuori per ritrovarsi con il viso stanco. L'incarnato spento, le occhiaie e la pelle secca però si possono contrastare in modo efficace utilizzando alcuni rimedi abbastanza veloci. Prima di scoprirli tutti però ti invitiamo a seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornati su tutte le novità.

Viso stanco: rimedi immediati da provare Poco sonno, tanto lavoro oppure un consumo eccessivo di alcol: qualsiasi sia la causa di un viso stanco esistono numerosi rimedi per risolvere il problema. Eccone alcuni, che poi vedremo nel dettaglio: Cubetti di ghiaccio;

Massaggio facciale;

Ginnastica facciale;

Esfoliazione;

Suffumigi.

Uso dei cubetti di ghiaccio per il viso stanco Da tempo conosciamo il potere del freddo per rassodare e tonificare la pelle. Per risvegliare il viso stanco usa un cubetto di ghiaccio: riattiva la circolazione e riduce l'infiammazione, in più consente di alleviare lo stress e dona sollievo all'epidermide. Puoi utilizzare il ghiaccio in tanti modi diversi. Ad esempio passa un cubetto sul viso con movimenti circolari, prestando attenzione alle zone più sensibili, come il contorno occhi. In alternativa segui l'esempio di tante celebrità: riempi con dell'acqua fredda il lavandino, poi immergi il viso per qualche secondo. Ripeti l'operazione più volte, infine tampona il viso con un panno pulito.

Massaggio facciale Il massaggio facciale è ottimo per alleviare i sintomi di un viso stanco. Massaggia la pelle usando un roll facciale in quarzo rosa o metallo, ricordandoti di metterlo qualche ora prima in frigorifero. Parti dall'area centrale della fronte, passandolo verso le tempie e arrivando infine alle sopracciglia. Ripeti l'operazione per almeno dieci volte.

Fare i suffumigi per il viso stanco Il vapore è un perfetto rimedio per pulire in profondità la pelle. L'umidità consente infatti di idratare l'epidermide e allargare i pori, eliminando impurità e cellule morte in modo veloce e naturale. Come realizzare un bagno di vapore? Scalda in una pentola quattro litri d'acqua. Non appena sarà giunta a ebollizione versaci dentro un cucchiaio di malva e uno di salvia. Trasferisci sul tavolo la pentola e coprila con un asciugamano. Trascorsi cinque minuti aggiungi qualche goccia di olio essenziale di lavanda e un cucchiaio di bicarbonato di sodio. Poni il viso sopra la pentola che fuma e copri la testa usando l'asciugamano per evitare che il vapore si disperda. Per purificare la pelle, aprire i pori e attivare la microcircolazione cutanea bastano appena cinque minuti. Per approfondire: Suffumigi: Cosa Sono e Come Farli

Altri rimedi per il viso stanco Non sono veloci, ma ci sentiamo in dovere di fornirvi anche altri due rimedi che, se tenuti in considerazione nel tempo, sono più che efficaci per il viso stanco. Il primo è la vitamina C, un ottimo rimedio contro il viso affaticato, in grado di rendere la pelle più luminosa e tonica. Assumila sotto forma di integratore e consumando agrumi e broccolo per stimolare la sintesi del collagene, un elemento prezioso per la salute della cute. Inoltre punta su sieri e creme a base di vitamina C per uniformare la pelle e sfruttare l'effetto schiarente di questa sostanza. Il secondo è la corretta alimentazione: la dieta ha un ruolo essenziale per migliorare l'aspetto della pelle e cancellare i segni di un viso stanco. Assumi cibi ricchi di Omega 3 e Omega 6 come salmone, semi di lino e frutta secca, l'ideale per mantenere l'epidermide compatta. Ottimi pure gli alimenti che contengono proteine, ad esempio i legumi, in grado di favorire la riparazione cellulare.