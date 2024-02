Come avere sempre un viso fresco e riposato? A quante di noi è capitato di svegliarsi al mattino con un viso ancora stanco, con la pelle poco luminosa, opaca e magari anche con qualche occhiaia? Sicuramente a tante, e questo può accadere anche dopo aver dedicato le giuste ore al riposo e nonostante la routine di skincare serale quotidiana. Ma come si fa, quindi, a garantirsi un viso fresco e riposato, pieno di luce e della sua naturale bellezza? Seguendo qualche piccolo ma indispensabile consiglio utile alla cura della propria pelle e che vi permetta di eliminare i classici segni di stanchezza che spesso si manifestano sul volto e sull'aspetto generale della cute. Prima di scoprirli vi invitiamo a seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornati su tutte le novità.

Cosa ci impedisce di avere un viso riposato? Prima di capire come ritornare ad avere un viso riposato, privo di ogni traccia di stanchezza e libero da quel colorito grigiastro, è importante capire quali sono le cause della sua mancata freschezza. Ecco un piccolo elenco: la mancanza di un numero adeguato di ore di sonno (almeno sette ore a notte);

la poca qualità delle ore di sonno (per esempio per via delle presenza di luce o rumore);

la mancanza di ritmi regolari nella propria vita e di un "routine" che ne permetta un equilibrio;

un' alimentazione scorretta , ricca di zuccheri raffinati e di grassi saturi e priva dei giusti principi nutritivi;

la poca idratazione durante il giorno;

ritmi di vita troppo stressanti e frenetici;

una scorretta o inadeguata routine di skincare (magari priva dei prodotti o dei passaggi giusti);

l' utilizzo di device prima di andare a dormire, che ritardano il sonno e ne intaccano la qualità;

il consumo di alcool ;

il fumo Insomma, tutto ciò che rientra nella qualità della vita, aspetto fondamentale per il benessere del corpo a 360° e altrettanto indispensabile per garantirsi un viso fresco e riposato.

I segnali di un viso stanco Oltre alle cause di un viso stanco, è bene conoscere anche i classici sintomi di una "sofferenza" cutanea come: la mancanza di elasticità delle cute;

la presenza di occhiaie scure o borse sotto gli occhi;

un colorito opaco e spento;

la mancanza di tonicità della pelle;

un aspetto stanco e privo di radiosità. Si tratta di aspetti evidenti che qualcosa non va e che vanno attenzionati non solo per una questione estetica, ma anche per salvaguardare la nostra salute.

Come agire in difesa della pelle? Una missione tutt'altro che impossibile da raggiungere, purché si agisca in modo mirato sulle cause che danneggiano la salute e la bellezza della pelle, andando alla fonte del problema ed eliminandolo. Come? Partendo dalle abitudini che si seguono durante il giorno, dall'alimentazione allo stile di vita e aiutandosi con qualche piccolo trucco e accorgimento utile a mantenere in salute ed equilibrio la cute, permettendole di ritrovare il suo naturale benessere e garantirvi un viso fresco e riposato.

Quantità e qualità del sonno, perché è importante Un altro alleato fondamentale per la salute e la bellezza della pelle, è il sonno e la qualità/quantità delle ore che si dedicato al riposo notturno. Riposo che dovrebbe essere di non meno di sette ore per notte e che dovrebbe tenere conto di alcuni fattori come una buona insonorizzazione della stanza, la mancanza di luci esterne che possono interferire con il sonno stesso e una buona temperatura dell'ambiente, né troppo calda né troppo fredda. Ma anche evitando di consumare cibi pesanti alla sera, che possono causare problemi di reflusso e acidità di stomaco, di cenare troppo tardi e di utilizzare prima di dormire tablet, cellulari e qualsiasi tipo di device luminoso, che andrà a ritardare il momento di dormire intaccando anche la qualità del sonno stesso. Tutti aspetti importanti per garantirsi un buon riposo, continuato e prolungato, tassello indispensabile per la salute del corpo in ogni suo aspetto e per ritrovare un viso fresco e riposato già dalle prime ore del mattino e fino a sera.