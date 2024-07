Viso a cuore: come valorizzarlo?

Come si esalta un viso a cuore? Per esaltare un viso a cuore occorre scegliere il taglio di capelli giusto, optare per la corretta forma delle sopracciglia e sapere come sfruttare il make up. La combinazione di tutti questi elementi fa sì che il volto sembri più proporzionato e più bello e distoglie l'attenzione da eventuali imperfezioni.

Come è il viso a cuore? Conosciuto come viso a cuore o triangolo rovesciato

Si caratterizza per l'attaccatura dei capelli che ricorda la forma del cuore

La fronte è più larga del viso

Il mento a V risulta molto appuntito Viene soprannominato viso a cuore o a triangolo inverso; il nome è strettamente collegato alla tipologia di attaccatura dei capelli che ricorda proprio la forma di un cuore stilizzato. Si riconosce il volto di questa categoria per una fronte ampia e larga rispetto al resto del viso, mentre la parte finale del mento culmina in modo appuntito.

Quali capelli stanno meglio al viso a cuore? Ricci voluminosi che sfruttano la verticalità

Pixie cut

Caschetti

Tagli anche lunghi ma con la frangia Scegliere il taglio di capelli in base alla forma del viso è importante tanto quanto curare la scelta del colore in base all'armocromia. Il viso a triangolo inverso o a cuore deve essere bilanciato per evitare che il mento appuntito e la fronte ampia creino un effetto troppo a contrasto. Nel caso di un taglio per chi ha capelli ricci la soluzione migliore è quella di giocare con definizione e volume, così da donare verticalità. Chi cerca altre opzioni di taglio dovrebbe valutare pixie cut, caschetti e tagli con la frangia per valorizzare le lunghezze e allo stesso tempo migliorare l'armonia e l'equilibrio dei propri lineamenti.

Quali sopracciglia vanno bene per il viso a cuore? Affusolata e arcuata Avendo la zona del viso superiore più ampia rispetto a quella inferiore che risulta a punta, bisogna scegliere un taglio in grado di valorizzare e armonizzare senza attirare troppo l'attenzione sullo sguardo. Per questo motivo una forma affusolata e adeguatamente arcuata è la scelta migliore. Per approfondire: Come scegliere la forma delle sopracciglia in base al viso?

Come truccare un viso a cuore? Bilanciare i lineamenti attraverso un boun contouring

Illuminare la zona centrale del viso

Applicare un blush e una terra per creare delle zone d'ombra

Non scurire eccessivamente la zona degli occhi o sembreranno incavati Il trucco è un ottimo strumento per valorizzarsi e ottenere un effetto ottico più bilanciato. Nel caso del make up del viso a cuore tutto parte da un buon contouring che riuscirà a bilanciare i lineamenti attraverso giochi armonici di luci ed ombre realizzati attraverso l'uso di una terra opaca e punti di illuminante. La parte centrale del viso, quindi quella degli zigomi e del naso dovrà essere illuminata, in questo modo le ombreggiature saranno distribuite altrove. Usando il blush per donare un effetto lifting ed evitando di scurire troppo la zona degli occhi si otterrà il risultato desiderato.

Qual è il make up occhi migliore per il viso a cuore? Prediligere ombretti scuri e opachi

Evitare tonalità glitterate o vivaci La parte superiore del viso è più ampia ed è quindi in grado di attirare di più l'attenzione. Per un trucco efficace bisogna evitare di enfatizzare ulteriormente, portando invece un miglior equilibrio. Prediligendo colori intensi e opachi appartenenti soprattutto alla famiglia nude o degli scuri si riesce nell'intento.

Come truccare le labbra per il viso a cuore? Rossetti di tonalità calde per bilanciare la zona stretta della mascella

Passare il lipgloss nella zona centrale per dare otticamente un effetto volume Come abbiamo spiegato, il volto a cuore tende a stringersi nella zona delle labbra e del mento. Per questo il trucco labbra deve essere eseguito con cura cercando di bilanciare e correggere otticamente. La scelta migliore è quella di optare per rossetti dalle colorazioni calde e avvolgenti purché in palette con la propria stagione armonica. Chi desidera dare volume potrebbe aggiungere un tocco di lucidalabbra nella zona centrale.

Qual è la migliore forma del viso? Il viso ovale è quello più equilibrato e armonioso Non possiamo dire che ci sia una forma del viso migliore dell'altra, possiamo però certamente dire che uno dei volti più equilibrati è quello con forma ovale. In questo caso i lineamenti e le proporzioni sono molto omogenee e non c'è una parte più preponderante dell'altra. Per questo motivo è tra i più semplici da truccare o valorizzare con un taglio di capelli.