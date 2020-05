Le verruche cutanee colpiscono soprattutto in giovane età, localizzandosi preferibilmente sul dorso delle mani , alle piante dei piedi e nel contorno ungueale . Sono sostenute da un'infezione virale che spesso si trasmette attraverso l'uso promiscuo di ambienti pubblici, in special modo frequentando docce, piscine e campi sportivi aperti alla comunità. Esiste anche un'altra tipologia di verruche: le verruche genitali che, naturalmente, si manifestano a livello degli organi riproduttivi. La trasmissione avviene generalmente attraverso rapporti sessuali; non a caso, esse sono considerate come vere e proprie malattie sessualmente trasmissibili . Tuttavia, tale argomento non sarà approfondito nel seguente articolo, nel quale invece ci occuperemo quasi esclusivamente delle verruche cutanee.

Le verruche possono comparire a qualsiasi età ma interessano elettivamente bambini in età scolare ed adolescenti (indicativamente, dai 10 ai 15 anni di età). La trasmissione è interumana ed avviene, per i tipi non implicati nelle infezioni genitali , prevalentemente in luoghi molto frequentati, come docce e saune di palestre e piscine. In queste sedi il clima caldo umido favorisce la sopravvivenza del virus che, beneficiando della macerazione cutanea indotta dall' acqua , può attecchire con una certa facilità. Frequente è anche il contagio diretto che avviene, per esempio, toccando le verruche altrui. La trasmissione è frequente tanto nell'uomo quanto nella donna e può avvenire anche per autoinoculazione, cioè attraverso il passaggio dei microorganismi dalla sede di infezione ad un altra zona corporea.

Negli anziani è più frequente la comparsa di un altro tipo di verruche, detto seborroico . Tuttavia, in questi casi, si parla più propriamente di cheratosi seborroica , poiché la causa della loro insorgenza non risiede in un'infezione virale, ma è da ricercarsi in una componente prevalentemente familiare (per informazioni maggiori: Cheratosi Seborroica ).

Tralasciando quelle che compaiono in sede ano-genitale, per le quali si rimanda all' articolo dedicato , le verruche cutanee vengono classificate in funzione delle loro caratteristiche istologiche e morfologiche e a seconda della zona in cui si manifestano. Sulla base di questa classificazione, possiamo pertanto distinguere i seguenti tipi di verruche cutanee:

La diagnosi delle verruche cutanee, generalmente, si basa sul semplice aspetto clinico di queste ultime. Infatti, nella maggior parte dei casi, al medico è sufficiente una rapida occhiata alla zona interessata dal disturbo per capire di cosa si tratta. Al fine di eseguire un'accurata diagnosi, il medico dovrà comunque accertarsi che i segni e i sintomi che si sono manifestati sul paziente non siano riconducibili ad altri disturbi o patologie, quali, ad esempio, calli , cheratosi seborroica, lichen planus o carcinomi squamocellulari. Più raramente, invece, è necessario ricorrere alla biopsia . In questi casi, il medico dermatologo rimuoverà l'intera verruca per poi farla analizzare.

A seconda dei casi, tali protuberanze possono manifestarsi sotto forma di noduli o papule , il cui colore può variare dal rosa, al giallognolo, fino ad arrivare al marroncino o al grigiastro. Alcuni tipi di verruche, inoltre, si caratterizzano per la presenza di piccoli puntini scuri al loro interno. Tali puntini rappresentano i capillari trombizzati dovuti allo stiramento delle papille. Le verruche cutanee sono generalmente asintomatiche, ma - se localizzate in superfici esposte a pressioni o sfregamenti (come la pianta dei piedi) - possono causare dolore. In casi molto rari, inoltre, potrebbero anche sanguinare.

In molti casi, le verruche vanno incontro a guarigione spontanea nell'arco di 1-5 anni. In altri casi, invece, possono persistere per lunghi periodi di tempo o recidivare. Purtroppo, il decorso clinico di questa particolare infezione non è prevedibile, poiché vi è una grande variabilità fra un paziente e l'altro. Per quanto riguarda l'evoluzione, invece, nonostante le numerose dicerie, difficilmente le verruche possono degenerare in carcinomi. Tuttavia, è sempre bene rivolgersi al proprio medico qualora le verruche o la pelle che le circonda manifestassero qualcuno dei seguenti sintomi:

Cura delle Verruche

Come Curare ed Eliminare le Verruche cutanee?

A causa dell'alta percentuale di recidive e della possibilità di esiti cicatriziali permanenti, attualmente non si ritiene più necessaria, né opportuna, l'asportazione chirurgica delle verruche o l'impiego di tecniche aggressive come la vecchia elettrocoagulazione. In ogni caso, la scelta terapeutica si differenzia in base al tipo di verruca, alla sua posizione, alla profondità, al numero e all'estensione dell'area cutanea colpita.

Il trattamento di prima scelta si basa spesso sul semplice impiego di soluzioni a base di acido salicilico e acido lattico, da applicare direttamente sulla verruca per circa 12 settimane. Questi principi attivi, infatti, sono dotati di un'azione cheratolitica che determina la distruzione delle cellule che compongono la verruca.

Eliminare le Verruche cutanee con la Crioterapia

Solo in caso di fallimento delle suddette cure, si possono scegliere strategie alternative come la crioterapia. Questa tecnica sfrutta l'attività congelante dell'azoto liquido, spruzzato direttamente sulla verruca o applicato tramite un piccolo tampone. Il trattamento può essere doloroso, anche se in molti casi il paziente avverte soltanto un lieve bruciore. Occorrono spesso numerose applicazioni e la terapia viene talvolta ripetuta già dopo una o due settimane.

Proprio a questo proposito, è bene ricordare che, prima di mettere in atto "i consigli dell'amico" o acquistare i moderni kit per eseguire in modo autonomo la terapia con azoto liquido, è fondamentale consultare il proprio medico e non improvvisarsi nelle terapie "fai da te".

Eliminare le Verruche con la Laserterapia

Efficace, ma piuttosto costosa, la laserterapia può essere scelta dal dermatologo in caso di recidive o di lesioni molto estese. Anche in questo caso la cura delle verruche può risultare dolorosa e non sono da escludersi esiti cicatriziali, generalmente più frequenti rispetto alla crioterapia.

Eliminare le Verruche con Resine Podofilliniche

La cura delle verruche può basarsi anche sull'utilizzo di alcune sostanze chimiche, come le resine podofilliniche, impiegate soprattutto nel trattamento delle forme ano-genitali.

Altri trattamenti

In tempi relativamente recenti sono state introdotte sul mercato farmaceutico alcune innovative creme per uso topico, in grado di stimolare la risposta immunitaria locale verso i papilloma virus (imiquimod, nome commerciale Aldara®).

Questo nuovo e straordinario approccio terapeutico aiuta l'organismo a debellare l'infezione, favorendo la guarigione spontanea ed abbattendo il tasso di recidive. Utilizzato soprattutto per la cura delle verruche in sede ano-genitale, questo metodo terapeutico non è tuttavia privo di effetti indesiderati (generalmente irritativi).

Nota bene Nonostante le numerose modalità di trattamento, le verruche sono tendenzialmente difficili da sradicare ed in alcuni casi ricompaiono a distanza di poco tempo. L'intervento precoce è molto importante anche per impedire la loro diffusione in altre aree corporee.

