Vene Varicose: Anatomia delle Vene

Tutto ciò è favorito da molte valvole, che si trovano in tutte le vene degli arti inferiori, e che, se perfettamente funzionanti, si aprono all'arrivo del sangue e si richiudono subito dopo il suo passaggio, impedendo il reflusso dello stesso in senso retrogrado, verso il basso.

Il sistema venoso degli arti inferiori è composto da tre elementi: il sistema venoso profondo , il sistema venoso superficiale e quello delle perforanti , le quali mettono in comunicazione il sistema superficiale con quello profondo (e non viceversa, perché in un sistema continente il sangue venoso va dal sistema superficiale a quello profondo, ed anche a livello delle perforanti il flusso venoso segue questa regola).

Vene e Circolazione

Ruolo delle vene nella circolazione sanguigna

Nel nostro sistema cardiocircolatorio, il sangue venoso è ricco di anidride carbonica e di sostanze di scarto, e va dalla periferia verso il cuore destro, che lo porterà poi al polmone per depurarlo dall'anidride carbonica e rifornirlo di ossigeno. A questo punto il sangue diventa arterioso, ricco di ossigeno e nutrienti, e dal polmone viene portato al cuore sinistro, da dove verrà poi distribuito alla periferia) .

Negli arti inferiori si riconoscono due grossi distretti venosi superficiali, che sono la vena GrandeSafena (che origina dalla vena Femorale) e la vena Piccola Safena. La Grande Safena drena nelle vene profonde gran parte della circolazione superficiale della gamba e della coscia, mentre la Piccola Safena drena essenzialmente la regione posteriore della gamba sempre nelle vene profonde dell'arto inferiore.

Le Safene prendono rapporto con i sistemi venosi profondi attraverso le vene perforanti, che sono circa 150 di numero.

Durante la stazione eretta (ortostatismo) la colonna ematica (sanguigna) esercita, a livello del piede, una pressione che nell'adulto corrisponde ad un valore medio di 80-100 centimetri d'acqua (che è un' unità di misura della pressione). Quando inizia il movimento fisico, come il cammino per esempio (deambulazione), il sangue passa dal circolo venoso superficiale al profondo e, grazie al meccanismo propulsivo a pompa dei muscoli della gamba e della coscia, si verifica uno svuotamento del circolo venoso profondo, con progressiva caduta dei valori pressori a circa 20 centimetri d'acqua; in seguito all'arresto della deambulazione i valori pressori tendono lentamente a ripristinarsi, in circa 30 secondi.

È molto importante, per capire la patologia varicosa, comprendere quali sono i fattori emodinamici che entrano in gioco nel ritorno venoso. Essi sono: